Володимир Кличко звернувся до суду через спадок Гайден Панеттьєрі: що його непокоїть

Колишній наречений Гайден Панеттьєрі Володимир Кличко хоче опікуватися спадщиною акторки, яку має отримати їхня спільна донька Кая. Він побоюється, що частина її майна може бути втрачена.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на TMZ .

Що Володимир Кличко просить у суду

Згідно з документом, яке отримало видання, він хоче отримати юридичні повноваження, щоб захистити майно, яке має успадкувати їхня донька Кая.

За словами Кличка, федеральні агенти отримали доступ до будинку акторки в межах розслідування та вилучили звідти частину її речей. Він хоче мати можливість повернути це майно після завершення слідчих дій.

Кличко зазначив, що ще за життя Панеттьєрі найняла службу безпеки для охорони свого будинку та майна. Це сталося через "задокументовані побоювання, що одна особа отримала несанкціонований доступ до її майна".

Крім того, компаня замінила замки після смерті акторки, а також перемістила сховища з дизайнерським одягом та аксесуарами, які вона носила під час публічних виступів.

У судовій заяві Кличко висловив побоювання, що "ця особа" може й надалі намагатися "незаконно привласнити" майно Гайден. Він наголосив на необхідності якнайшвидше призначити представника спадщини, який зможе захистити будинок та особисті речі акторки.

Кличко хоче контролювати спадок Панеттьєрі, який має отримати їхня донька (колаж: РБК-Україна)

Хто успадкує майно Гайден Панеттьєрі

Як відомо, Гайден не залишила заповіту. Тому її донька Кая є єдиною спадкоємицею майна акторки, зокрема квартири у Західному Голлівуді.

Кая народилася у 2014 році. Більшість часу вона проживає з батьком, який після розриву з акторкою отримав одноосібну юридичну опіку. Водночас з мамою вона підтримувала зв'язок на відстані.

Нагадаємо, американська акторка, відома за серіалами "Герої" та "Нешвілл", померла 16 серпня 2026 року у 36 років. Нещодавно стала відома офіційна причина трагедії - токсична дія кількох речовин, зокрема фентанілу.