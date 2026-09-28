Від польського кордону до вокзалу Львова: що відомо про плани на нову євроколію

Пасажири зможуть зручно пересідати між потягами українського та європейського стандартів
Євроколію планують довести безпосередньо до центрального пасажирського вокзалу Львова. Це має створити єдиний транспортний простір, у якому пасажири зможуть зручно пересідати між потягами українського та європейського стандартів.
Як повідомляє Wave RBC.UA, про це розповів директор департаменту стратегії та трансформації АТ "Укрзалізниця" Олег Яковенко в коментарі "Твоє місто".
За його словами, розвиток євроколії не передбачає відмови від залізничної мережі стандарту 1520 мм. Йдеться про паралельне використання двох систем, які мають доповнювати одна одну.
Європейський стандарт колії - 1435 мм - забезпечує прямий доступ до міжнародних залізничних коридорів. Водночас колія 1520 мм залишається основою внутрішнього сполучення України та вантажних перевезень.
Ще у 2025 році Міністерство розвитку громад і територій повідомляло про плани збудувати другу євроколію в Україні від польського кордону до Скнилова, неподалік Львова. Її довжина має становити близько 80 кілометрів.
Водночас, за словами Яковенка, Скнилів розглядають насамперед як мультимодальний вантажно-термінальний майданчик, який матиме доступ до обох стандартів колії. Центральним пасажирським вузлом Львова при цьому має залишатися Головний залізничний вокзал.
Проєкт євроколії "Мостиська - Скнилів" уже пройшов державну експертизу. Наразі опрацьовується питання його фінансування. Наступним етапом має стати розроблення техніко-економічного обґрунтування продовження євроколії від Скнилова безпосередньо до Головного вокзалу Львова.
Першу в Україні євроколію відкрили 6 вересня 2025 року в Ужгороді. Вона має довжину близько 22 кілометрів і з'єднала місто з європейською залізничною мережею. Уже 12 вересня новою колією вирушили потяги до європейських міст.
Надалі євроколію планують продовжувати в напрямку Львова.
Окремий проєкт передбачає будівництво євроколії між Чернівцями та румунською Сучавою. У разі реалізації задуму Чернівці можуть стати другим обласним центром України після Ужгорода, який матиме безпосередній вихід на європейську залізничну мережу.