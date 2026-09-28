Від польського кордону до вокзалу Львова: що відомо про плани на нову євроколію

Євроколію планують довести безпосередньо до центрального пасажирського вокзалу Львова. Це має створити єдиний транспортний простір, у якому пасажири зможуть зручно пересідати між потягами українського та європейського стандартів.

Як повідомляє Wave RBC.UA, про це розповів директор департаменту стратегії та трансформації АТ "Укрзалізниця" Олег Яковенко в коментарі " Твоє місто ".

Євроколія "Мостиська - Скнилів"

За його словами, розвиток євроколії не передбачає відмови від залізничної мережі стандарту 1520 мм. Йдеться про паралельне використання двох систем, які мають доповнювати одна одну.

Європейський стандарт колії - 1435 мм - забезпечує прямий доступ до міжнародних залізничних коридорів. Водночас колія 1520 мм залишається основою внутрішнього сполучення України та вантажних перевезень.

Ще у 2025 році Міністерство розвитку громад і територій повідомляло про плани збудувати другу євроколію в Україні від польського кордону до Скнилова, неподалік Львова. Її довжина має становити близько 80 кілометрів.

Водночас, за словами Яковенка, Скнилів розглядають насамперед як мультимодальний вантажно-термінальний майданчик, який матиме доступ до обох стандартів колії. Центральним пасажирським вузлом Львова при цьому має залишатися Головний залізничний вокзал.

Проєкт євроколії "Мостиська - Скнилів" уже пройшов державну експертизу. Наразі опрацьовується питання його фінансування. Наступним етапом має стати розроблення техніко-економічного обґрунтування продовження євроколії від Скнилова безпосередньо до Головного вокзалу Львова.

Де в Україні вже є євроколія

Першу в Україні євроколію відкрили 6 вересня 2025 року в Ужгороді. Вона має довжину близько 22 кілометрів і з'єднала місто з європейською залізничною мережею. Уже 12 вересня новою колією вирушили потяги до європейських міст.

Надалі євроколію планують продовжувати в напрямку Львова.

Окремий проєкт передбачає будівництво євроколії між Чернівцями та румунською Сучавою. У разі реалізації задуму Чернівці можуть стати другим обласним центром України після Ужгорода, який матиме безпосередній вихід на європейську залізничну мережу.