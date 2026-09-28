DJ Pasha святкує 30 років у музиці: Pianoboy, MELOVIN та інші зірки виступлять на концерті

12 жовтня у Національній філармонії України відбудеться ювілейний концерт Павла Шилька, відомого як DJ Pasha. Музикант і продюсер відзначить 30-річчя професійного шляху особливим акустичним вечором.

Wave RBC.UA повідомляє, що на одній сцені з DJ Pasha виступлять Pianoboy, MELOVIN, Олена Тополя, Vlad Darwin, Марта Адамчук, Павло Табаков, Anna Maria, IVAN LIULENOV, OKS, Віктор Романченко, DIMA LIBRA, Катя Романчук та INEYA.

Яким буде концерт

Для концерту артисти підготували спеціальні акустичні версії відомих композицій, нові музичні колаборації та живі інтерпретації пісень, які добре знайомі українській аудиторії.

Концепція вечора натхненна легендарним форматом MTV Unplugged, популярним у 1990-х. Організатори обіцяють камерну атмосферу, живе звучання та максимум уваги до музики й вокалу.

На сцені не буде надмірної кількості спецефектів - акцент зроблять на артистах, інструментах і звучанні композицій у новому форматі. Сам DJ Pasha називає майбутній концерт можливістю на півтори години повернутися до важливих музичних спогадів.

"Головна мета цього вечора - теплі музичні спогади. У ці непрості часи пропоную зібратися на півтори години й згадати приємні моменти, які ми пережили протягом останніх 30 років. Через мою розповідь і виконання музики, яку ви любите, ми разом повернемося до цих моментів", - розповів Павло Шилько.

Афіша концерту (фото надане організаторами)

Для DJ Pasha цей вечір стане не лише концертом, а й особистим музичним ювілеєм. Його професійний шлях розпочався у 1996 році з роботи на радіо, а за три десятиліття він встиг долучитися до масштабних музичних і культурних проєктів, продюсування та співпраці з українськими артистами.

Ювілейний вечір об'єднає представників різних поколінь української сцени та музичних напрямів. Глядачам обіцяють живу музику, незвичні колаборації та знайомі композиції в новому звучанні.

Концерт "30 років у музиці. Акустичний вечір" відбудеться 12 жовтня у Національній філармонії України.