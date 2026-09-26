Кінна естетика, шуби та вишукані сукні: як Gucci презентував нову колекцію в Мілані

На Тижні моди в Мілані відбувся показ Gucci Spring/Summer 2027 авторства креативного директора Демни. На подіумі з'явилися Роузі Гантінгтон-Вайтлі, Алла Костромічова та інші зірки світу моди, які представили нові образи з колекції італійського модного дому.

Як Демна перетворив показ Gucci на магазин

Для презентації нової колекції Gucci створив масштабний простір, стилізований під фірмовий бутик. Саме тому показ отримав назву The Store Show. Усередині були розміщені стелажі, вітрини та зони з одягом, сумками й аксесуарами.

Дизайнер назвав цю колекцію своїм "повним особистим баченням" бренду, сформованим після року роботи в Gucci.

"Висновок мого дослідження полягає в тому, що Gucci ґрунтується на прагненні бути частиною більш гламурного світу та сміливості переосмислити цей світ відповідно до власного бачення", - зазначив він.

Якою була колекція Gucci Spring/Summer 2027

Показ розпочався з чоловічої лінійки. У ній Демна поєднав класичний крій із елементами преппі та вуличного стилю. На подіумі можна було побачити чорні та білі костюми, сорочки-поло, трикотажні светри, жакети та шкіряні куртки.

Окрему роль відіграли деталі з характерною для Gucci символікою Horsebit - елементом у вигляді кінського трензеля. Він з'явився на ременях, сорочках, шкіряних куртках та інших елементах одягу.

Чоловіча колекція Gucci (скриншоти)

Жіноча частина колекції продовжила тему повсякденного гардероба, але додала до нього більш виразні силуети. Демна зробив ставку на підкреслені плечі, костюми, сорочки, спідниці, пальта та об’ємні шуби.

Серед образів були й речі з відсиланнями до естетики 1980-х та 1990-х років, зокрема тартанові спідниці, жакети з об'ємними рукавами та масивні прикраси.

Не менш цікаво виглядали образи з довгими чоботами, що були натхненні кінним спортом.

Жіноча колекція Gucci (скриншоти)

Водночас у колекції знайшлося місце для більш відвертих нарядів. Моделі демонстрували асиметричні вечірні сукні, міні з блискучих тканин та максі з розрізрами біля ніг та талії.

Сукні з колекції Gucci (скриншоти)

Серед моделей, які вийшли на подіум, були Роузі Гантінгтон-Вайтлі, українка Алла Костромічова, Анок Яй, Кендіс Свейнпол та Алек Консані.

Хто такий Демна

Демна Гвасалія - грузинський дизайнер, що народився у 1981 році в Сухумі. Через війну в Абхазії його родина була змушена переїхати до Тбілісі, де у 2001 році він закінчив університет. Згодом з рідними він перебрався до Німеччини. Також певний час жив в Одесі.

Модельєр здобув освіту в Королівській академії мистецтв в Антверпені. Після навчання працював у Maison Margiela та Louis Vuitton. У 2014 році разом із братом Гурамом Гвасалією заснував модний бренд Vetements.

У 2015-му Демна став креативним директором Balenciaga, який очолював протягом десяти років. У липні 2025 року він перейшов до Gucci, ставши художнім керівником італійського модного дому.



Демна та його підтримка України

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дизайнер публічно говорив про власний досвід біженця та проводив паралелі з українцями, які були змушені залишити свої домівки.

У березні 2022 року під час показу Balenciaga в Парижі Демна присвятив частину презентації Україні. Перед початком шоу гостям роздали футболки у синьо-жовтих кольорах, а сам дизайнер прочитав український вірш Олександра Олеся.

У липні того ж року Демна став амбасадором UNITED24 за напрямом "Відбудова України". На підтримку програми Balenciaga випустила спеціальний світшот із символікою України, а прибуток від його продажу спрямували на гуманітарний напрям.

За даними UNITED24, завдяки продажам вдалося зібрати понад 500 тисяч євро - ці кошти пішли на відбудову двох будинків в Ірпені.