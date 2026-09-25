"Чекала дві весни": Jerry Heil і Святослав Вакарчук уперше заспівали дуетом

Jerry Heil та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентували спільну композицію "Дві весни". Це перша пісня, яку артисти записали саме як дует.

Wave RBC.UA пише про це з посиланням на офіційне лірик-відео композиції .

Пісня, яка чекала дві весни

Історія композиції почалася ще навесні 2024 року. Тоді Jerry Heil запропонувала Святославу Вакарчуку записати спільну пісню.

Відтоді артисти неодноразово зустрічалися, шукали потрібне звучання та допрацьовували матеріал.

"Дві весни тому Яна запропонувала мені зробити колабу. Дві весни тому ми зустрілись, щоб її зробити. Дві весни пройшло, перш ніж ми нарешті вирішили показати вам нашу пісню, яка називається… "Дві Весни". Класно вийшло, як на мене. Щиро! Enjoy", - поділився Святослав Вакарчук.

Jerry Heil пояснила, що музиканти свідомо не поспішали з прем’єрою, адже хотіли створити не просто черговий трек, а композицію, яка не втратить актуальності з часом.

Jerry Heil та Святослав Вакарчук (фото надане пресслужбою артистів)

"Ця пісня була створена два роки тому (саме тому в ній звучить текст "дві весни", хоч вже минула четверта). Ми протягом цих кількох років дуже багато разів зустрічалися, пишучи цю пісню. Шукали партії гітари, фортепіано. Шукали потрібну гармонію, дискутували, чи варто робити пісню настільки довгою. Хотілося створити не черговий "трек", а музику, що не втратить своєї актуальності попри зміну тенденцій. Ми прагнули написати щось водночас ностальгійне, але свіже", - розповіла співачка.

Кому присвячена пісня

"Дві весни" - композиція про любов, яка не зникає попри відстань, час і неможливість бути поруч. У центрі історії - люди, яких розділяють міста, кордони та життєві обставини, але продовжують єднати почуття.

Минають сезони, однак очікування, надія та любов героїв залишаються незмінними.

"Вона присвячується всім, хто змушений кохати на відстані, всім тим, хто не зміг витримати цю відстань і особливо - всім, хто з останніх сил любить, не здається і вірить, що скоро настане ТОЙ ДЕНЬ", - зізналася Jerry Heil.

Знайомство Jerry Heil і Вакарчука почалося ще 10 років тому

Напередодні релізу Jerry Heil розповіла у Threads, що їхня зі Святославом Вакарчуком спільна історія розпочалася ще у 2016 році.

На той час майбутня співачка була YouTube-блогеркою та кавер-виконавицею.

Святослав Вакарчук звернув увагу на її версії пісень з альбому "Без меж" гурту "Океан Ельзи" та поділився ними у своїх соцмережах.

Він став першим відомим артистом, який помітив тоді ще виконавицю-початківицю. Згодом музиканти почали листуватися електронною поштою: Jerry Heil надсилала свої перші демозаписи, а Вакарчук ділився зауваженнями та порадами.

Раніше артисти вже працювали разом, хоча й не у форматі дуету. У 2024 році Jerry Heil разом із KOLA, YAKTAK та SHUMEI долучилася до оновленої версії композиції "Той день", яку випустили до 30-річчя гурту "Океан Ельзи".