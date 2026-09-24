Померла Марина Владі - французька акторка та вдова Висоцького

Зірки кіно не стало у 88 років
Французька актриса, співачка і письменниця Марина Владі померла у 88 років. Вона була відома не лише завдяки кінокар'єрі, а й багаторічним шлюбом із радянським актором та музикантом Володимиром Висоцьким.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на France 24.
Звістку про смерть повідомили рідні артистки. Її не стало 24 вересня.
Точну причину вони називати не стали, але наголосили, що вона померла "вдома, в оточенні близьких та своїх улюбленців".
У своїй заяві вони також назвали життя Марини "довгим, прекрасним і гарно прожитим".
Справжнє ім'я - Катерина Марина Володимирівна Полякова-Байдарова. Вона народилася 10 травня 1938 року у Франції в родині російських емігрантів. Її батько Володимир Поляков-Байдаров був оперним співаком, а мати Міліца Енвальд - балериною.
Перший кінодебют акторки відбувся у 1949 році у фільмі "Літня гроза". У 1950-х вона вже активно працювала у французькому та італійському кіно. Серед її ранніх робіт - "Донька диявола", "Злочин і кара", "Прокляті йдуть до пекла", "Отрута" та "Відьма".
У 1960 році Марина зіграла головну роль у фільмі "Принцеса Клевська" Жана Деланнуа. За цю роботу вона отримала французьку премію Femina як найкраща акторка року.
Міжнародне визнання Владі отримала у 1963-му після виходу фільму Марко Феррері "Подружнє ложе". За головну роль у цій стрічці вона здобула приз за найкращу жіночу роль на Каннському кінофестивалі.
Акторка працювала з відомими режисерами, серед яких Орсон Веллс, Жан-Люк Годар, Міклош Янчо та Бертран Таверньє. Вона знімалася у фільмах "Фальстаф", "Дві чи три речі, які я знаю про неї", "Зимовий вітер" та інші. Загалом на її рахунку понад 80 кіноробіт, а також роботи в театрі, на телебаченні та літературі.
Особливе місце в її житті посідав радянський актор, співак і поет Володимир Висоцький. Вони познайомилися в Москві у 1967 році, а через три роки одружилися.
Шлюб пари тривав до смерті Висоцького у 1980 році. Пізніше Владі присвятила йому книгу "Володимир, або Перерваний політ", яка вийшла у Франції 1987 року.
Марина Владі продовжувала зніматися до 1990-х років. Вона також займалася громадською діяльністю та у 1971 році підписала "Маніфест 343" - петицію французьких жінок на підтримку права на аборт.
Протягом життя акторка тепло висловлювалася про російську літературу, зокрема неодноразово говорила про любов до творчості Антона Чехова. Вона грала його героїнь у театрі та кіно, а також виконала головну роль у фільмі "Любов до Чехова".
Владі багато років жила і працювала в СРСР. Вона добре знала радянське життя, однак її прихильність до російської культури не означала підтримки радянської влади. У різні роки вона критично оцінювала систему, у якій провела частину часу.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у березні 2022 року, в інтерв'ю французькому виданню вона заявила про гнів через напад на Україну та зазначила, що "цей жах потрібно було зупинити раніше".
Тоді ж актриса пригадала радянський режим, назвавши його "поліцейським, диктаторським і смертоносним". За її словами, ця система не зникла і продовжила існувати в сучасній Росії.