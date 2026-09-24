Умерла Марина Влади - французская актриса и вдова Высоцкого

Французская актриса, певица и писательница Марина Влади скончалась в 88 лет. Она была известна не только благодаря кинокарьере, но и многолетним браком с советским актером и музыкантом Владимиром Высоцким.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на France 24 .

Что известно о смерти Марины Влади

Весть о смерти сообщили родные артистки. Ее не стало 24 сентября.

Точную причину они называть не стали, но подчеркнули, что она умерла "дома, в окружении близких и своих любимцев".

В своем заявлении они также назвали жизнь Марины "долгой, прекрасной и хорошо прожитой".

Марина Влади в "Весомых доказательствах" (кадр из фильма)

Биография и карьера Марины Владии

Настоящее имя – Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова. Она родилась 10 мая 1938 г. во Франции в семье русских эмигрантов. Ее отец Владимир Поляков-Байдаров был оперным певцом, а мать Милица Энвальд - балериной.

Первый кинодебют актрисы состоялся в 1949 году в фильме "Летняя гроза". В 1950-х она активно работала во французском и итальянском кино. Среди ее ранних работ - "Дочь дьявола", "Преступление и наказание", "Проклятые идут в ад", "Яд" и "Ведьма".

В 1960 году Марина сыграла главную роль в фильме "Принцесса Клевская" Жана Деланнуа. За эту работу она получила французскую премию Femina как лучшая актриса года.

Влади в роли принцессы Клевской (кадр из фильма)

Международное признание Влади получила в 1963-м после выхода фильма Марко Феррери "Супружеское ложе". За главную роль в этой ленте она получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале.

Актриса работала с известными режиссерами, среди которых Орсон Уэллс, Жан-Люк Годар, Миклош Янчо и Бертран Тавернье. Она также снималась в фильмах "Фальстаф", "Две или три вещи, которые я знаю о ней" и "Зимний ветер". В общей сложности на ее счету более 80 лент, а также работы в театре, на телевидении и литературе.

Марина продолжала сниматься до 1990-х годов. Она также занималась общественной деятельностью и в 1971 подписала "Манифест 343" - петицию французских женщин в поддержку права на аборт.

Отношения с Высоцким

Особое место в ее жизни занимал советский актер, певец и поэт Владимир Высоцкий. Они познакомились в Москве в 1967 году, а три года спустя поженились.

Для актрисы это был третий брак, а для артиста - второй. Из-за расстояния значительную часть времени они проводили порознь. Влади рассказывала, что ради мужа проводила в Москве по несколько месяцев в году.

Их отношения были непростыми. У Высоцкого были проблемы с алкоголем и наркотиками, а Влади пыталась помочь ему справиться с зависимостями.

Последний телефонный разговор супругов состоялся 23 июля 1980 года. Высоцкий планировал вскоре приехать к жене во Францию, но этого не случилось. 25 июля он умер в Москве в 42 года.

Позже артистка посвятила ему книгу "Владимир, или Прерванный полет", вышедшую во Франции в 1987 году.

У Марины осталось трое сыновей от первых двух браков - Игорь и Петр от актера и режиссера Робера Оссейна и Владимир от летчика Жан-Клода Брюе.

Отношение к России и войне

В течение жизни актриса тепло высказывалась о русской литературе, в частности, неоднократно говорила о любви к творчеству Антона Чехова. Она играла его героинь в театре и кино, а также исполнила главную роль в фильме "Любовь к Чехову".

Власти много лет жила и работала в СССР. Она хорошо знала советскую жизнь, однако ее приверженность русской культуре не означала поддержки советской власти. В разные годы она критично оценивала систему, в которой провела часть времени.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, в марте 2022 года, в интервью французскому изданию она заявила о гневе из-за нападения на Украину и отметила, что "этот ужас нужно было остановить раньше".

Тогда же актриса вспомнила советский режим, назвав его "полицейским, диктаторским и смертоносным". По ее словам, данная система не исчезла и продолжила существовать в современной России.