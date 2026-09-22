Токсическая комбинация препаратов: коронер раскрыл причину смерти Хайден Панеттьери

Офис коронера округа Гринвилл в Южной Каролине официально установил причину смерти американской актрисы Хайден Панеттьери. Она умерла в результате токсического действия фентанила и ряда других веществ.

Об этом Wave RBC.UA пишет со ссылкой на заявление коронера, которое цитирует Associated Press .

Что показала токсикологическая экспертиза

Согласно официальному заключению, в организме актрисы обнаружили фентанил, 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол и кветиапин.

"Причиной смерти признано токсическое действие фентанила, 4-ANPP, алпразолама, метокарбамола и кветиапина. Смерть признана несчастным случаем", - говорится в сообщении коронера.

Фентанил - сильнодействующий синтетический опиоид. 4-ANPP является химическим побочным продуктом, связанным с изготовлением фентанила.

Алпразолам, также известный под торговым названием Xanax, применяют для лечения тревожных и панических расстройств.

Метокарбамол является миорелаксантом, который назначают при мышечных спазмах, а кветиапин - антипсихотическим препаратом для лечения ряда психических расстройств.

Точные концентрации обнаруженных веществ в первом обнародованном заключении не указали.

Обстоятельства смерти актрисы

Хайден Панеттьери скончалась 16 августа 2026 года в Гринвилле, где временно находилась. Ей было 36 лет.

Вызов в службу спасения поступил примерно в 13:51 из-за остановки сердца.

Хайден Панеттьери (фото: Getty Images)

Медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти актрису не удалось. В 14:32 была констатирована ее смерть.

Во время вскрытия специалисты не обнаружили признаков травм, которые могли бы повлечь смерть или повлиять на нее.

Полиция также сообщала, что предварительное расследование не указывало на преступление или подозрительные обстоятельства.

В то же время, правоохранители продолжают выяснять все детали дела.

Чем была известна Хайден Панеттьери

Хайден Панеттьери начала актерскую карьеру еще в детстве. Мировую известность ей принесла роль Клэр Беннет в сериале "Герои".

Она также сыграла Джульетту Барнс в сериале "Нэшвилл", за которую дважды номинировалась на "Золотой глобус". Среди других известных работ актрисы - фильмы "Вспоминая титанов", "Крик 4" и "Крик 6".