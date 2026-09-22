Адриана Лима поразила трансформацией: как сейчас выглядит модель

Звезда подиумов продемонстрировала новый образ на модном мероприятии
45-летняя Адриана Лима появилась на вечеринке по случаю завершения Mercedes-Benz Fashion Week в Мадриде в черном платье и с гладко зачесанными волосами. Ее внешний вид мгновенно привлек внимание пользователей.
Как изменилась модель, узнайте в материале Wave RBC.UA.
Модель посетила вечеринку в музее Reina Sofía 18 сентября. Бразилийка, которая много лет была одной из самых известных звезд Victoria's Secret, мгновенно привлекла внимание своим молодым видом и подтянутой фигурой.
На событии она предстала в длинном черном платье с высокой горловиной, завязками и открытыми плечами, а дополнила образ серьгами-подвесками с зелеными камнями и тонким браслетом.
Волосы Адриана собрала в гладкий высокий хвост, а в макияже сделала акцент на глаза с помощью туши и тонкой подводки. Образ завершили розовый блеск для губ и нежный румянец.
Адриана Лима поразила видом (фото: Getty Images)
Фотографии с вечеринки быстро разошлись в соцсетях. Одни пользователи отметили, что модель будто бы вернула время назад и снова напоминает 25-летнюю себя с культовых модельных времен. Другие же не могут поверить, насколько изменился ее вид по сравнению с периодом после родов и не исключают использования пластических операций.
I’m sorry but Adriana Lima looks FAB!— The Cosmetic Lane (@TheCosmeticLane) September 22, 2026
The reference photo shows Adriana in 2023 to last night at Madrid Fashion Week. pic.twitter.com/QLeitfW4ux
В ноябре 2023 года модель оказалась в центре обсуждений после премьеры "Голодных игр" в Лос-Анджелесе. Пользователи стали писать, что она сильно изменилась.
В ответ Адриана опубликовала в Instagram Stories селфи без макияжа. Она объяснила свой вид усталостью и нагрузкой, связанной с материнством и уходом за детьми. Модель тогда написала, что переживает бессонные ночи, заботится о детях разных возрастов, а также о трех собаках.
Лима ответила на упреки о внешности (фото: instagram.com/adrianalima)
В августе 2022 года она и ее партнер Андре Леммерс стали родителями сына Сиана. Также модель воспитывает дочерей Валентину и Сиенну от бывшего мужа Марко Ярича.
Адриана объясняла, что после рождения третьего ребенка ее тело начало меняться. Беременность и восстановление после родов сопровождались моментами неуверенности.
В сентябре 2024 года она вернулась на подиум, приняв участие в показе весенне-летней коллекции 2025 года Schiaparelli во время Парижской недели моды. В настоящее время она продолжает активно работать в фэшн-индустрии. В 2026 году Адриана стала лицом осенне-зимней кампании испанского El Corte Inglés.