Адриана Лима поразила трансформацией: как сейчас выглядит модель

45-летняя Адриана Лима появилась на вечеринке по случаю завершения Mercedes-Benz Fashion Week в Мадриде в черном платье и с гладко зачесанными волосами. Ее внешний вид мгновенно привлек внимание пользователей.

Как Адриана Лима выглядела на вечеринке в Мадриде

Модель посетила вечеринку в музее Reina Sofía 18 сентября. Бразилийка, которая много лет была одной из самых известных звезд Victoria's Secret, мгновенно привлекла внимание своим молодым видом и подтянутой фигурой.

На событии она предстала в длинном черном платье с высокой горловиной, завязками и открытыми плечами, а дополнила образ серьгами-подвесками с зелеными камнями и тонким браслетом.

Волосы Адриана собрала в гладкий высокий хвост, а в макияже сделала акцент на глаза с помощью туши и тонкой подводки. Образ завершили розовый блеск для губ и нежный румянец.

Адриана Лима поразила видом (фото: Getty Images)

Как отреагировали в сети

Фотографии с вечеринки быстро разошлись в соцсетях. Одни пользователи отметили, что модель будто бы вернула время назад и снова напоминает 25-летнюю себя с культовых модельных времен. Другие же не могут поверить, насколько изменился ее вид по сравнению с периодом после родов и не исключают использования пластических операций.

"Она выглядит потрясающе, но при этом остается собой".

"Она выглядит на свой возраст и по-прежнему просто великолепна".

"Она слишком красивая, но это давление на женщин, которые должны выглядеть так, будто им 25 лет, до конца жизни, меня беспокоит".

"Давайте не будем делать вид, будто это было только похудение, а не ботокс или хирургическое вмешательство".

I’m sorry but Adriana Lima looks FAB!



The reference photo shows Adriana in 2023 to last night at Madrid Fashion Week. pic.twitter.com/QLeitfW4ux — The Cosmetic Lane (@TheCosmeticLane) September 22, 2026

Что известно о трансформации Адрианы Лимы

В ноябре 2023 года модель оказалась в центре обсуждений после премьеры "Голодных игр" в Лос-Анджелесе. Пользователи стали писать, что она сильно изменилась.

В ответ Адриана опубликовала в Instagram Stories селфи без макияжа. Она объяснила свой вид усталостью и нагрузкой, связанной с материнством и уходом за детьми. Модель тогда написала, что переживает бессонные ночи, заботится о детях разных возрастов, а также о трех собаках.

Лима ответила на упреки о внешности (фото: instagram.com/adrianalima)

В августе 2022 года она и ее партнер Андре Леммерс стали родителями сына Сиана. Также модель воспитывает дочерей Валентину и Сиенну от бывшего мужа Марко Ярича.

Адриана объясняла, что после рождения третьего ребенка ее тело начало меняться. Беременность и восстановление после родов сопровождались моментами неуверенности.

В сентябре 2024 года она вернулась на подиум, приняв участие в показе весенне-летней коллекции 2025 года Schiaparelli во время Парижской недели моды. В настоящее время она продолжает активно работать в фэшн-индустрии. В 2026 году Адриана стала лицом осенне-зимней кампании испанского El Corte Inglés.