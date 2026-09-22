Адріана Ліма приголомшила трансформацією: як зараз виглядає модель

45-річна Адріана Ліма з'явилася на вечірці з нагоди завершення Mercedes-Benz Fashion Week в Мадриді у чорній сукні та з гладко зачесаним волоссям. Її зовнішній вигляд миттєво привернув увагу користувачів.

Як Адріана Ліма виглядала на вечірці в Мадриді

Модель відвідала вечірку в музеї Reina Sofía 18 вересня. Бразилійка, яка багато років була однією з найвідоміших зірок Victoria's Secret, миттєво привернула увагу своїм молодим виглядом і підтягнутою фігурою

На заході вона постала в довгій чорній сукні з високою горловиною, зав'язками та відкритими плечима, а доповнила образ сережками-підвісками із зеленим камінням та тонким браслетом.

Волосся Адріана зібрала у гладкий високий хвіст, а в макіяжі зробила акцент на очі за допомогою туші та тонкої підводки. Образ завершили рожевий блиск для губ і ніжний рум'янець.

Адріана Ліма вразила виглядом (фото: Getty Images)

Як відреагували в мережі

Фотографії з вечірки швидко розійшлися в соцмережах. Одні користувачі зазначили, що модель ніби повернула час назад і знову нагадує 25-річну себе з культових модельних часів. Інші ж не можуть повірити, наскільки змінився її вигляд порівняно з періодом після пологів та не виключають використання пластичних операцій.

"Вона виглядає приголомшливо, але при цьому залишається собою".

"Вона виглядає на свій вік і, як і раніше, просто чудова".

"Вона надто красива, але цей тиск на жінок, які мають виглядати так, ніби їм 25 років, до кінця життя, мене турбує".

"Давайте не будемо робити вигляд, ніби це було лише схуднення, а не ботокс чи хірургічне втручання".

I’m sorry but Adriana Lima looks FAB!



The reference photo shows Adriana in 2023 to last night at Madrid Fashion Week. pic.twitter.com/QLeitfW4ux — The Cosmetic Lane (@TheCosmeticLane) September 22, 2026

Що відомо про трансформацію Адріани Ліми

У листопаді 2023 року модель опинилася в центрі обговорень після прем'єри "Голодних ігор" у Лос-Анджелесі. Користувачі почали писати, що вона сильно змінилася.

У відповідь Адріана опублікувала в Instagram Stories селфі без макіяжу. Вона пояснила свій вигляд втомою та навантаженням, пов'язаним із материнством і доглядом за дітьми. Модель тоді написала, що переживає безсонні ночі, піклується про дітей різного віку, а також про трьох собак.

Ліма відповіла на закиди про зовнішність (фото: instagram.com/adrianalima)

У серпні 2022 року вона та її партнер Андре Леммерс стали батьками сина Сіана. Також модель виховує доньок Валентіну та Сієнну від колишнього чоловіка Марко Ярича.

Адріана пояснювала, що після народження третьої дитини її тіло почало змінюватися. Вагітність і відновлення після пологів супроводжувалися моментами невпевненості.

У вересні 2024-го вона повернулася на подіум, взявши участь у показі весняно-літньої колекції 2025 Schiaparelli під час Паризького тижня моди. Нині вона також продовжує активно працювати у фешн-індустрії. У 2026-му Адріана стала обличчям осінньо-зимової кампанії іспанського El Corte Inglés.