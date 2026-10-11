Донька Кличка та Панеттьєрі з'явилася на слуханні щодо спадщини: що вирішив суд

11-річна Кая, донька Гайден Панеттьєрі та Володимира Кличка, дистанційно долучилася до судового слухання щодо опіки над спадщиною матері. Суд розглянув питання управління майном та ухвалив рішення щодо тимчасової опіки.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на People .

Що вирішив суд щодо спадщини Панеттьєрі

8 жовтня суд у Лос-Анджелесі надав Кличку тимчасову опіку над майном акторки. Єдиною спадкоємицею Панеттьєрі є їхня 11-річна донька Кая.

Також суд дозволив йому підписувати та подавати податкові декларації акторки, а також сплачувати належні податки.

Як повідомляє E! News із посиланням на судові документи, Володимир планує сплатити 30 тисяч доларів податків Гайден за 2025 рік із власної кишені. Він пояснив, що хоче уникнути додаткових відсотків і штрафів, які могли б зменшити вартість спадщини, що належить їхній 11-річній доньці Каї.

Згодом Кличко планує відшкодувати ці витрати зі спадкового майна. За його словами, податкові декларації акторки потрібно було подати до 15 жовтня 2026 року, але на той момент представника ще не призначили.

Гайден Панеттьєрі (фото: Getty Images)

Кая з'явилася на суді

Дівчинка ненадовго постала перед камерою та відповіла на запитання судді, підтвердивши свою особу. Вона була одягнена в білу футболку, а волосся зібрала назад. Зазначається, що Кая говорила тихо й поводилася стримано.

Наступне слухання у справі призначили на 7 грудня. Тоді суд має продовжити розгляд питання щодо управління спадщиною. Присутність доньки акторки та боксера цього разу буде не обов'язковою.

Панеттьєрі та Кличко з донькою (фото: instagram.com/klitschko)

Чому Кличко звернувся до суду

У вересні український боксер подав клопотання про тимчасову опіку над спадщиною колишньої нареченої. Він пояснив це необхідністю захистити майно акторки від можливої втрати, пошкодження або незаконного відчуження.

У додаткових судових документах представники Кличка повідомили, що деякі речі Панеттьєрі, зокрема ювелірні прикраси, потрапили до ломбарду.

Адвокати попросили надати Кличку повноваження звертатися до правоохоронців і сприяти розслідуванню для повернення майна, яке могли привласнити незаконно. Вони також вважають, що до зникнення майна може бути причетна людина, яка не належить до родини.

З Кличком акторка познайомилася у 2008 році. У 2013-му вони оголосили про заручини, а в грудні 2014-го в них народилася донька Кая. Пара остаточно розійшлася у 2018-му, а згодом спортсмен отримав повну опіку над донькою.

Як померла Гайден Панеттьєрі

Нагадаємо, зірка серіалів "Герої" та "Нешвіл" раптово померла 16 серпня 2026 року у 36 років. Медики прибули на виклик до будинку в Грінвіллі, штат Південна Кароліна.

Акторку знайшли непритомною у стані зупинки серця. Лікарі намагалися надати їй допомогу, проте врятувати її не вдалося. У будинку на той момент також перебували її колишній хлопець Браян Хікерсон та його брат.

Наприкінці вересня стала відома причина трагедії. Смерть визнали нещасним випадком - випадкове передозування кількома речовинами, серед яких був фентаніл.