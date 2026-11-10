SKIMS Кім Кардаш'ян поверне гроші покупцям після скандалу з адвент-календарем
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SKIMS Кім Кардаш'ян поверне гроші покупцям після скандалу з адвент-календарем

Адвент-календар за $148 розчарував покупців скромним наповненням

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Кім Кардаш'ян (фото: Getty Images)
Дата: 10 листопада 2026

Бренд SKIMS, заснований Кім Кардаш'ян, відреагував на хвилю критики через свій адвент-календар вартістю 148 доларів. Покупці залишилися незадоволеними його наповненням, а в соцмережах подарунковий набір навіть назвали "коробкою з розіграшами".

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Тhe independent, компанія відредагувала на скандал з адвент-календарями.

Реакція SKIMS

У відповідь на обурення компанія вирішила запропонувати клієнтам, які придбали календар, повернення повної вартості або заміну на інші продукти в SKIMS.

"Ми розуміємо, що календар не виправдав очікувань, і особисто зв'язалися з кожним покупцем, запропонувавши повне повернення коштів або кредит SKIMS на придбання інших товарів", - йдеться в заяві компанії.

Причиною невдоволення стало наповнення лімітованого Accessories Advent Calendar, який обіцяв 12 днів святкових сюрпризів.

Замість одягу чи білизни покупці отримали переважно невеликі аксесуари: резинки та шовкові скранчі для волосся, шпильки, заколки, обручі, брелоки й невелику іграшку-антистрес із логотипом SKIMS.

У мережі користувачі обговорювали невідповідність вартості та вмісту набору. Дехто порівнював його наповнення з дрібницями, які можна знайти на дні сумки або між автомобільними сидіннями.

Інші жартували, що за таку ціну очікували побачити хоча б один повноцінний предмет одягу від бренду.

Адвент-календарі розкупили

Попри критику, лімітований набір розкупили: на сайті SKIMS він отримав статус Sold Out, а охочим придбати його пропонували записатися до списку очікування.

У компанії наголосили, що відгуки покупців вплинуть на майбутні запуски продукції.

"Ми хочемо, щоб кожен клієнт був задоволений тим, що отримує від SKIMS. Їхні відгуки важливі для нас і безпосередньо впливатимуть на те, як ми підходитимемо до наступних запусків", - зазначив представник бренду.

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