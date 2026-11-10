SKIMS Ким Кардашьян вернет деньги покупателям после скандала с адвент-календарем

Адвент-календарь за $148 разочаровал покупателей скромным наполнением
Бренд SKIMS, основанный Ким Кардашьян, отреагировал на волну критики из-за своего адвент-календаря стоимостью 148 долларов. Покупатели остались недовольны его наполнением, а в соцсетях подарочный набор даже назвали "коробкой с розыгрышами".
Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Тhe independent, компания отредактировала на скандал с адвент-календарями.
В ответ на возмущение компания решила предложить клиентам, которые приобрели календарь, возврат полной стоимости или замену на другие продукты в SKIMS.
"Мы понимаем, что календарь не оправдал ожиданий и лично связались с каждым покупателем, предложив полный возврат средств или кредит SKIMS на приобретение других товаров", - говорится в заявлении компании.
Причиной недовольства стало наполнение лимитированного Accessories Advent Calendar, обещавшего 12 дней праздничных сюрпризов.
Вместо одежды или белья покупатели получили преимущественно небольшие аксессуары: резинки и шелковые скранчи для волос, шпильки, заколки, обручи, брелоки и небольшую игрушку-антистресс с логотипом SKIMS.
В сети пользователи обсуждали несоответствие стоимости и содержимого набора. Некоторые сравнивали его наполнение с мелочами, которые можно найти на дне сумки или между автомобильными сиденьями.
Другие шутили, что такой ценой ожидали увидеть хотя бы один полноценный предмет одежды от бренда.
Несмотря на критику, лимитированный набор был раскуплен: на сайте SKIMS он получил статус Sold Out, а желающим приобрести его предлагали записаться в список ожидания.
В компании подчеркнули, что отзывы покупателей повлияют на будущие запуски продукции.
"Мы хотим, чтобы каждый клиент был доволен тем, что получает от SKIMS. Их отзывы важны для нас и будут напрямую влиять на то, как мы будем подходить к следующим запускам", - отметил представитель бренда.