Шерон Стоун обрала три сукні від українського бренду для фотосесії вдома

Голлівудська акторка Шерон Стоун приміряла три образи від українського бренду J’amemme для зйомки у своєму будинку в Беверлі-Гіллз. Фотосесія також відкрила особистий простір зірки, наповнений мистецтвом, книгами та дизайнерськими речами.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram бренду.

Шерон Стоун знялася в одязі українського бренду

Зірка фільму "Основний інстинкт" позувала в шифоновій сукні J’amemme з колекції весна-літо 2026. Вона має плечові вставки та бічні вирізи на талії.

На другому кадрі акторка постала в чорній сукні з плісированими рукавами та спідницею. Третій образ продовжив цю стилістичну лінію, але вже в ніжно-рожевому відтінку.

Фотографом проєкту став Бенедикт Драммонд, а до творчої концепції долучилася дизайнерка текстилю Венді Моррісон.

У J’amemme зазначили, що фотосесія стала можливістю показати особистий світ Стоун, її творчу натуру та індивідуальність.

"Закулісний погляд на світ Шерон Стоун, де її творчий дух і неповторна індивідуальність оживають у спеціальній фотосесії", - зазначив бренд.

Що відомо про інтер'єр будинку Стоун

Венді поділилася враженнями від зустрічі з акторкою у себе в Instagram. За її словами, дім відображає характер господині.

"Будинок Шерон неймовірно особистий. Кожна кімната має свій характер, а простір наповнений мистецтвом, книгами, дорогими серцю предметами та яскравими кольорами. Тут ніщо не здається просто декорацією. У кожної речі, здається, є своя історія", - написала вона.



Моррісон також розповіла, які її килими стали частиною інтер'єру знаменитості.



Модель Geisha Florals розмістили у спальні "під особистим вівтарем акторки". За словами дизайнерки, Стоун закохалася в цей виріб ще до його офіційного випуску.

У бібліотеці зірки постелили килим Birdsong Yellow, колір якого адаптували до важливого для акторки витвору мистецтва. Інші дизайни Моррісон розмістили у спальні та суміжних кімнатах будинку.



Нагадаємо, акторка не вперше обирає український бренд J’amemme для модних зйомок. Раніше вона приміряла сукню вартістю понад 65 тисяч гривень для фотосесії Variety.