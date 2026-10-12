Шэрон Стоун выбрала три платья от украинского бренда для фотосессии дома
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Стиль

Шэрон Стоун выбрала три платья от украинского бренда для фотосессии дома

Актриса продемонстрировала эффектные образы, которые гармонично вписались в интерьер ее жилья

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Шэрон Стоун (фото: Getty Images)
Дата: 12 октября 2026

Голливудская актриса Шэрон Стоун примерила три образа от украинского бренда J'amemme для съемки в своем доме в Беверли-Хиллз. Фотосессия также открыла личное пространство звезды, наполненное искусством, книгами и дизайнерскими вещами.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram бренда.

Шэрон Стоун снялась в одежде украинского бренда

Звезда фильма "Основной инстинкт" позировала в шифоновом платье J'amemme из коллекции весна-лето 2026. Она имеет плечевые вставки и боковые вырезы на талии.

На втором кадре актриса предстала в черном платье с плиссированными рукавами и юбкой. Третий образ продолжил эту стилистическую линию, но уже в нежно-розовом оттенке.

Фотографом проекта стал Бенедикт Драммонд, а к творческой концепции приобщилась дизайнер текстиля Венди Моррисон.

В J'amemme отметили, что фотосессия стала возможностью показать личный мир Стоун, ее творческую натуру и индивидуальность.

"Закулисный взгляд на мир Шэрон Стоун, где ее творческий дух и неповторимая индивидуальность оживают в специальной фотосессии", - отметил бренд.


Что известно об интерьере дома Стоун

Венди поделилась впечатлениями от встречи с актрисой у себя в Instagram. По ее словам, дом отражает характер хозяйки.

"Дом Шерон невероятно личный. Каждая комната имеет свой характер, а пространство наполнено искусством, книгами, дорогими сердцу предметами и яркими цветами. Здесь ничто не кажется просто декорацией. У каждой вещи, кажется, есть своя история", - написала она.


Моррисон также рассказала, какие ее ковры стали частью интерьера знаменитости.

Модель Geisha Florals разместили в спальне "под личным алтарем актрисы". По словам дизайнера, Стоун влюбилась в это изделие еще до официального выпуска.

В библиотеке звезды постелили ковер Birdsong Yellow, цвет которого адаптировали к важному для актрисы произведению искусства. Остальные дизайны Моррисон разместили в спальне и смежных комнатах дома.


Напомним, актриса не впервые выбирает украинский бренд J'amemme для модных съемок. Ранее она примеряла платье стоимостью более 65 тысяч гривен для фотосессии Variety.

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