Праздничные интерьеры, на которые хочется смотреть, вникая в мельчайшие детали
Домик Санты среди веток елки, балетные пуанты вместо привычных украшений и целый зимний поселок во дворе. В канун Рождества отели в разных уголках мира создают собственные праздничные истории - от уютного вечера у камина до торжественного ужина в старинном замке.
Wave RBC.UA собрало 10 отелей с рождественским настроением.
В Claridge's елку каждый год доверяют новому дизайнеру. В 2026-м ее создала Аня Гиндмарч: среди веток почти девятиметрового дерева появился домик Санты.
За красной дверью – маленькая комната с листами, проигрывателем и печкой. Все продумано так, будто хозяин только ненадолго вышел по делам.
Через почтовый ящик посетители могут передать ему свои рождественские пожелания.
Идея для тех, кому нравятся украшения с историей, которую хочется рассматривать вблизи.
Отель, знакомый поклонникам "Один дома 2", пригласил в этом году к сотрудничеству французский бренд Repetto.
Вдохновением стал "Щелкунчик": на елках появились балетные пачки и пуанты, а праздничную атмосферу дополняют выступления балерин.
В декор здесь добавляют чаепитие в The Palm Court, встречи с Сантой и даже отдельное предложение для тех, кто хочет почувствовать себя Кевином в Нью-Йорке. Центральный парк и Пятая авеню – совсем рядом.
Gleneagles превращает праздничный сезон в путешествие в очарованный лес. В оформлении и программе отель обращается в шотландский фольклор, а окружающую природу будто приглашает внутрь.
Днем здесь можно кататься на коньках и гулять за городом, вечером – возвращаться к каминам и праздничным ужинам.
Отдельная часть сезона посвящена Гогманею, шотландскому празднованию Нового года. Выходит рождественская история с выразительным местным характером.
Венский Sacher расположен напротив Государственной оперы, поэтому праздничный маршрут составляется почти сам: прогулка по украшенному городу, музыка и пауза на десерт.
Рождественский декор здесь дополняет атмосферу исторической гостиницы. В сезонной программе есть чаепитие во лбу и праздничные ужины, а фирменный торт "Захер" придает этой картинке вполне ощутимый шоколадный вкус.
Это Рождество для поклонников венских кафе, классических интерьеров и неторопливых разговоров за столом.
В Le Meurice праздничное настроение начинается еще с фасада: подсвеченные аркады и рождественские деревья превращают вечернее здание в часть парижской иллюминации.
Внутри декор совмещают с гастрономической программой. Рестораны готовят специальные ужины, а за сладкую часть отвечает команда кондитера Седрика Гроле.
У Le Dalí запланированы рождественский и новогодний бранчи. Так что к любованию украшениями здесь легко добавить отдельное праздничное событие.
Cour du Corbeau расположен в здании XVI века недалеко от Страсбургского собора. Деревянные галереи и уютный внутренний двор сохраняют атмосферу старинной эльзасской гостиницы.
Накануне Рождества весь исторический центр вокруг отеля преображается праздничными украшениями: улицы сияют гирляндами, а на ярмарках продают пряники, елочные украшения и горячий глинтвейн.
Отсюда удобно начинать рождественскую прогулку по городу, а затем возвращаться в уютные исторические интерьеры. Вариант для тех, кому нравятся камерные отели с местным колоритом.
В Римском St. Regis рождественский декор дополняет интерьеры в духе Belle Époque: мрамор, торжественные залы и большая елка создают атмосферу праздничного приёма.
Ее поддерживают живой музыкой и сезонными гастрономическими предложениями. В LUMEN можно продлить вечер за ужином или коктейлем.
Это вариант рождественской эстетики для тех, кому более близки пышные городские интерьеры и вечерние выходы.
В торговой галерее The Shoppes, которая входит в комплекс Marina Bay Sands, обустроили рождественское ателье Dior. Здесь есть девятиметровая елка, а фасад парижского здания бренда на авеню Монтень воссоздали в виде огромного пряничного домика.
Вокруг - подарочные коробки, золотистый свет и праздничные инсталляции. Собственное оформление есть и в лобби первой башни отеля: ёлки украшены каскадами хрустальных гирлянд и объёмными звёздами.
Рождественский маршрут здесь легко превратить в отдельную прогулку по комплексу.
В Grand Hyatt Tokyo лобби превратили в маленький зимний лес. елки разной высоты, зелень и мягкие огоньки создают атмосферу уютного сада прямо внутри отеля.
Идею оформления подсказало японское понятие komorebi – солнечный свет, пробивающийся сквозь листву. Эту игру света и тени перенесли в рождественскую инсталляцию.
Увидеть декор можно с 7 ноября по 25 декабря, а 24 и 25 декабря в праздничной зоне запланированы встречи с Сантой.
В The Manila Hotel рождественское оформление посвятили местным традициям. В просторном Grand Lobby установили ёлку в красно-золотой гамме, а главными акцентами стали яркие веера из листьев пальмы анахау и золотистые цветочные гирлянды.
Оформление создали дизайнер Рачи Куна и его команда. Веера придают декору выразительный филиппинский характер, а огоньки и золотистые детали наполняют пространство теплым сиянием.
Рождественские огни здесь торжественно зажгли 4 ноября, так что праздничный сезон в отеле уже начался.