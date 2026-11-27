Будиночок Санти серед гілок ялинки, балетні пуанти замість звичних прикрас і ціле зимове селище у дворі. Напередодні Різдва готелі в різних куточках світу створюють власні святкові історії - від затишного вечора біля каміна до урочистої вечері у старовинному замку.

Claridge's - Лондон, Велика Британія

У Claridge's ялинку щороку довіряють новому дизайнеру. У 2026-му її створила Аня Гіндмарч: серед гілок майже дев’ятиметрового дерева з’явився будиночок Санти.

За червоними дверима - маленька кімната з листами, програвачем і пічкою. Усе продумано так, ніби господар лише ненадовго вийшов у справах.

Через поштову скриньку відвідувачі можуть передати йому свої різдвяні побажання.

Ідея для тих, кому подобаються прикраси з історією, яку хочеться розглядати зблизька.

The Plaza - Нью-Йорк, США

Готель, знайомий прихильникам "Один вдома 2", цьогоріч запросив до співпраці французький бренд Repetto.

Натхненням став "Лускунчик": на ялинках з’явилися балетні пачки й пуанти, а святкову атмосферу доповнюють виступи балерин.

До декору тут додають чаювання у The Palm Court, зустрічі із Сантою та навіть окрему пропозицію для тих, хто хоче відчути себе Кевіном у Нью-Йорку. Центральний парк і П’ята авеню - зовсім поруч.

Gleneagles - Пертшир, Шотландія

Gleneagles перетворює святковий сезон на подорож до зачарованого лісу. В оформленні та програмі готель звертається до шотландського фольклору, а навколишню природу ніби запрошує всередину.

Удень тут можна кататися на ковзанах і гуляти за містом, увечері – повертатися до камінів та святкових вечерь.

Окрема частина сезону присвячена Гоґманею, шотландському святкуванню Нового року. Виходить різдвяна історія з виразним місцевим характером.

Hotel Sacher - Відень, Австрія

Віденський Sacher розташований навпроти Державної опери, тож святковий маршрут складається майже сам: прогулянка прикрашеним містом, музика й пауза на десерт.

Різдвяний декор тут доповнює атмосферу історичного готелю. У сезонній програмі є чаювання у лобі та святкові вечері, а фірмовий торт "Захер" додає цій картинці цілком відчутного шоколадного смаку.

Це Різдво для прихильників віденських кав’ярень, класичних інтер’єрів і неквапливих розмов за столом.

Le Meurice - Париж, Франція

У Le Meurice святковий настрій починається ще з фасаду: підсвічені аркади й різдвяні дерева перетворюють вечірню будівлю на частину паризької ілюмінації.

Усередині декор поєднують із гастрономічною програмою. Ресторани готують спеціальні вечері, а за солодку частину відповідає команда кондитера Седріка Гроле.

У Le Dalí заплановані різдвяний і новорічний бранчі. Тож до милування прикрасами тут легко додати окрему святкову подію.

Hôtel Cour du Corbeau - Страсбург, Франція

Cour du Corbeau розташований у будівлі XVI століття неподалік Страсбурзького собору. Дерев’яні галереї та затишний внутрішній двір зберігають атмосферу старовинного ельзаського заїзду.

Напередодні Різдва святковою декорацією стає весь історичний центр навколо: вулиці сяють гірляндами, а на ярмарках продають пряники, ялинкові прикраси та гарячий глінтвейн.

Звідси зручно починати різдвяну прогулянку містом, а потім повертатися до затишних історичних інтер’єрів. Варіант для тих, кому подобаються камерні готелі з місцевим характером.

The St. Regis Rome - Рим, Італія

У римському St. Regis різдвяний декор доповнює інтер’єри в дусі Belle Époque: мармур, урочисті зали й велика ялинка створюють атмосферу святкового прийому.

Її підтримують живою музикою та сезонними гастрономічними пропозиціями. У LUMEN можна продовжити вечір за вечерею або коктейлем.

Це варіант різдвяної естетики для тих, кому ближчі пишні міські інтер’єри та вечірні виходи.

Marina Bay Sands - Сінгапур

У торговій галереї The Shoppes, що входить до комплексу Marina Bay Sands, облаштували різдвяне ательє Dior. Тут є дев’ятиметрова ялинка, а фасад паризького будинку бренду на авеню Монтень відтворили у вигляді величезного пряникового будиночка.

Навколо - подарункові коробки, золотаве світло та святкові інсталяції. Власне оформлення має й лобі першої вежі готелю: ялинки прикрашені каскадами кришталевих гірлянд і скульптурними зірками.

Різдвяний маршрут тут легко перетворити на окрему прогулянку комплексом.

Grand Hyatt Tokyo - Токіо, Японія

У Grand Hyatt Tokyo лобі перетворили на маленький зимовий ліс. Ялинки різної висоти, зелень і м’які вогники створюють атмосферу затишного саду просто всередині готелю.

Ідею оформлення підказало японське поняття komorebi - сонячне світло, що пробивається крізь листя. Цю гру світла й тіні перенесли у різдвяну інсталяцію.

Побачити декор можна з 7 листопада до 25 грудня, а 24 та 25 грудня у святковій зоні заплановані зустрічі із Сантою.

The Manila Hotel - Маніла, Філіппіни

У The Manila Hotel різдвяний декор присвятили місцевим традиціям. У просторому Grand Lobby встановили ялинку в червоно-золотій гамі, а головними акцентами стали яскраві віяла з листя пальми анахау та золотаві квіткові гірлянди.

Оформлення створили дизайнер Рачі Куна та його команда. Віяла додають декору виразного філіппінського характеру, а вогники й золотаві деталі наповнюють простір теплим сяйвом.

Різдвяні вогні тут урочисто запалили 4 листопада, тож святковий сезон у готелі вже розпочався.