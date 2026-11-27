В інтерв'ю для Wave РБК-Україна Арам Арзуманян відверто розповів про кавказьке виховання, зворотний бік професійного спорту, дебютний продюсерський досвід у стрічці "Танці зі штангою" та болісний шлях до батьківства після трьох втрачених вагітностей.

Арам Арзуманян – один із найяскравіших комедійних акторів українського кіно, відомий за ролями у "Скаженому весіллі". За звичним для глядача образом харизматичного веселуна стоїть майстер спорту з паверліфтингу, який прийшов у кіно без диплома, але зумів не лише стати впізнаваним артистом, а й спродюсувати власний повнометражний фільм.

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Попри усталені титри в медіа Арама так і не побачили у серіалі "Слуга народу". Актор знявся лише в одному епізоді в ролі бандита, але через хворобу партнерки за сценою всю їхню сюжетну лінію вирізали без попередження.

Актор дебютував як автор ідеї та продюсер спортивної комедії "Танці зі штангою", натхненної його власною участю в шоу "Танці з зірками".

Професійний паверліфтинг загартував дисципліну, але залишив серйозні наслідки для здоров'я: через важкі навантаження та брак відновлення в Арама виникли грижі в спині, тому він змушений постійно підтримувати м'язи в тонусі.

Арам народився в Україні у вірменській християнській родині й виховувався в патріархальних традиціях, де чоловік завжди має бути сильним та нести відповідальність за сім'ю.

Актор відверто поділився трагічним досвідом трьох перерваних вагітностей дружини та лікарською недбалістю, коли через помилку медперсоналу унеможливили з'ясування причин втрат. Попри відчай подружжя не здалося й згодом стало батьками доньки та сина.

Це скорочена версія розмови. Повне інтерв'ю дивіться на YouTube-каналі Wave РБК-Україна.

– Поговорімо про те, як ти сформувався як особистість, що на тебе впливало. Маю кількох знайомих, скажімо, кавказького походження. І хлопчиків там виховували доволі суворо. Розкажи, як на твоє виховання впливала така національність?

– Це класне запитання. Але на відміну від деяких кавказьких народів, я з християнської сім'ї. Тому ми не сильно відрізняємось від українців, але зі своїми побутовими моментами, що чоловік завжди правий. Така у нас патріархальна трохи історія. Я маю бути завжди сильним, навіть якщо я маленький і худенький, я маю бути завжди сильним. Отак і виховувався.

– А у свою сім'ю ти також ці принципи переносиш?

– Я пацану завжди кажу – сім рочків йому буде в грудні – кажу: "Синок, тато їде на гастролі, ти ж розумієш, що ти зараз маєш захищати всіх. Вдома мама, сестричка і собачка. Хто буде захищати, коли тата немає?" – "Я, звичайно". А він такий задоволений. Йому подобається відповідальність, що для пацана чути, що він головний. Йому подобається.

– Розкажи, як у сім'ї поєднуються дві культури, тому що ви фактично все життя живете в Україні, так, але родом із Вірменії.

– Знову таки з сином пов'язано. Коли починаються морози, ми їмо хаш обов'язково. Це така національна страва в нас. Вона робиться з ніжок корови, наприклад, чи теляти. Вона така специфічна на смак, але це традиція. Я не знаю, делікатес бідних людей, знаєш.

Але хаш не любить трьох речей – не любить жінок, бо його їдять з часником. Там такий штин стоїть! Не любить великих тостів, бо його швидко треба їсти, щоб він не охолов. І, звичайно, не любить коньяк. Його п'ють тільки з горілкою. Або з самогоном.

Мені дуже прикольно було, коли зробили хаш і мій син, коли їсть, кришить оцей лаваш і каже: "Я вірменин, я вірменин". Але ми говоримо українською вдома.

– Розкажи про те, як твій досвід у спорті, причому доволі серйозному, паверліфтинг, впливає на твоє сьогоднішнє життя, на професію, чи допомагає якось?

– Дуже сильно допомагає. Я тобі скажу, що, мабуть, відсотків 50 досягнення мети мені допомагає якраз моя спортивна дисципліна.

Якщо прям занурюватись в минуле, я їздив на маршрутці на тренування, десь 40 км від мого села до Мелітополя. Я ходив домовлятися з водіями, кажу: "Я простий пацан, мені треба на тренування, у мене чемпіонати, я хочу стати чемпіоном України, хочу бути самим сильним". Тоді ще вона копійки коштувала, але для молодого хлопця це теж були гроші.

Важко, немає настрою, захворів, і що б там не було, але є мета і ти маєш її досягати. Отак мені допомогло, викарбувало таку рису характеру, що треба так робити завжди.

– Так для чого тобі це було? Для чого тобі стати чемпіоном, підняти цю вагу?

– Хтось може сказати, що це якась психологічна штука, але коли ти спортсмен, у тебе мозок працює по-іншому взагалі. Спорт – це не здоров'я, це абсолютно не здоров'я. Спорт – це насамперед дисципліна. Спорт – це насамперед, мабуть, егоїзм. Бо ти повинен бути сильним, перемагати. Немає такого, що головне – взяти участь, як раніше казали. Ні, це неправда. У спорт завжди треба йти, щоб перемагати, більше ні для чого.

І, знаєш, коли ти стоїш на п'єдесталі, на найвищій сходинці, не знаю, з чим можна порівняти це задоволення, яке ти отримуєш. Ти з золотою медаллю, ти стоїш тут, ти найвищий. Навіть якщо ти найменший за зростом. Це класно. Я багато від чого відмовлявся, але я не шкодую.

Навіть якщо зараз повторити життя спочатку, то можливо, я поміняв би просто вид спорту. Але я завжди був спортсменом. Мені подобалось.

Арам Арзуманян (фото: Wave)

– Як ти взагалі до цього прийшов? Як почав ним займатися на такому рівні?

– Ще в селі. Я в дитинстві жив у селі, у нас таке маленьке село, навіть досі. Воно зараз, на жаль тимчасово окуповане, там навіть газу досі немає.

Я був завжди маленьким, але прудким. Я добре вчився в школі, але мені чогось хотілося ще бути сильним. Просто хотілося бути сильним, бо я дивився, як старші пацани тренуються. Класно! А в школі боксер приїхав з рукавицями. Давайте будемо боксувати. Давайте, а ніхто нічого не знає. Отак ми потихеньку, потихеньку.

Я зі своїм другом, вже кумом, коли закінчили школу, просто для школи бруси зробили. Мені здається, вони там досі, якщо їх на металолом не здали. Але прикольно, хлопці хай тренуються. Бо я завжди хотів бути сильним.

Потім, коли я вже більш-менш став дорослим, приїхав у Мелітополь, пішов на боротьбу. Спробував боротися, у мене класно виходило до травми, потім я потрапив в аварію. У мене друг загинув у цій аварії. Молоді хлопці були. І після цього я вже боротися не зміг. У мене вестибулярка, мені голову зашили. Таке було.

– Такі тривалі заняття професійним спортом, ще й з такою філософією, чи вони не проявляються тобі сьогодні, чи не відгукується таке ставлення?

– По здоров'ю? Та у мене вся спина в грижах. Можливо, це генетично передалось. Я думаю, спорт теж впливає, бо я дуже багато важкої ваги підіймав. Насправді якщо ти правильно все це робиш, то все буде нормально. Бо там же не просто так придумані вправи й рухи. Техніка дуже важлива. Не тільки ж тренування дають тобі перемогу, а ще й відпочинок правильний.

Якщо ти тренуєшся, то маєш стільки-то годин відпочити, поспати. На жаль, тоді не завжди це правильно було, бо я працював, щоб у мене були гроші хоча б для того, щоб я міг купити собі спортивне харчування. І через це не було в мене відпочинку. І це вплинуло на те, що в спині у мене є грижі.

Але м'язи, які в мене є, вони тримають мене. Ти кажеш, чи є наслідки? Є наслідки. Мені треба, щоб в мене м'язи завжди були в тонусі. Якщо вони будуть не в тонусі, у мене починає боліти спина і коліна. Але не обов'язково у всіх спортсменів теж є такі проблеми.

– Поговорімо про акторство. Ти не маєш професійної акторської освіти. Як ти вважаєш, враховуючи, що ти реалізувався в професії без академічної освіти, без диплома, чи вона потрібна?

– Я реалізувався в професії без академічного диплома, але я маю освіту дотичну до акторської майстерності. Я магістр, ведучий, телеведучий. Я завжди за те, що освіта потрібна.

Але, наприклад, у мене не було можливості, щоб я пішов навчатися. Ніхто не міг зрозуміти, навіть моє оточення. Я зі своїми мріями не міг сказати, що я хочу навчатися саме цій професії. Але я за те, що треба навчатися, бо це професія. Не всі самородки.

Я навчаюсь просто на практиці. Багато термінів, які вчать в театрі, в театральних вишах, я їх знаю на собі, я їх відчуваю. Я просто не знаю, як вони називаються. Колегам дуже комфортно зі мною. Вони розуміють, що я професіонал, не маючи освіти, бо я завжди вчусь. Я ніколи не зупиняюся. Я завжди вчусь. Я дивлюсь, як хтось грає.

– А що для тебе професійність актора? Як ти її для себе визначаєш?

– Це багато всього. Від пластики, від бажання робити. Я дуже сильно не люблю ледарів. Їх багато навіть, вибачте мені, колеги, серед народних артистів. Таке теж є.

– Ти в кіно часто граєш комедійних персонажів. Як ти загалом ставишся до такої певної стереотипізації – за зовнішністю, за якимось амплуа. Тому що в нас зазвичай так і відбувається.

– Погано ставлюся. У мене навіть якось ідея була щось таке створити як заручник типажу. Але мене ж не беруть поліцейського якогось грати чи лікаря. Ви ж таких лікарів бачили? Є. І поліцейські є такі. Всі є. Але ні, якісь стереотипи, що має бути так. Я проти цього. Я сподіваюсь, що колись ми до цього дійдемо. Але поки, мабуть, є такий нюанс, що в комедії я почуваюся як риба в воді. Це моє.

Арам Арзуманян (фото: Wave)

– Я шерстила останні новини із твоїм ім'ям. І дуже часто тебе титрували як зірку "Скаженого весілля". Там ще, здається, промайнуло про "Слугу народу"...

– Я не знаю, звідки це. Мене ніхто ніде не побачив в "Слузі народу". Я колись там знімався в одній серії, але щось сталося з актрисою, з якою в мене була сцена. Вона захворіла. І повністю цю лінію вирізали, а мене взагалі не показали. Мене не було ніде.

У титрах, мабуть, воно залишилось і все. Але мене немає взагалі. Я сам дивлюсь телевізор і думаю: "Клас, зараз мене покажуть". Я тільки-тільки починав кар'єру актора. І чекаю: зараз мене покажуть. Немає! Тут же ж мала бути історія.

– Чекай, тебе навіть не попередили про це?

– Ні. Ніхто нічого не попередив. І просто серії цієї не було. Я потім спитав, що сталося. Ми ж спілкувалися зі сценаристами, там багато хто був з "Ліги сміху", кварталівці.

І вони пояснили, що через стан здоров'я цієї акторки її лінію вирізали. А в мене одна сцена з нею була там. Я не пам'ятаю, чи щось говорив там, бо грав бандита.

– Я на початку представила тебе як продюсера. І не дарма, тому що ти виступив продюсером і одночасно зіграв головну роль в "Танці зі штангою". Насамперед як з'явилася ідея продюсувати фільм, фактично створити його для себе?

– Я тобі більше скажу, я не просто продюсер, я ще й автор ідеї цього фільму. Вона мені спала на думку під час участі в шоу "Танці з зірками".

Я людина, яка жила в Мелітополі, який називали містом "блатних" і "железячників". І танці для мене, як для спортсмена, який займається важким брутальним видом спорту, – зовсім інший світ. Я ніколи в житті не танцював. І коли я приходив на це шоу, я просто через свою спортивну дисципліну танцював. Я не знав навіть, що таке танці, не розумів.

Це риба без води. Я абсолютно інша людина, прийшов в абсолютно інший світ. І це ж класний інструмент комедії. Тоді мені в голову прийшла ідея зняти фільм, як тренер з важкої атлетики стати тренером з бальних танців. І ми зібралися з хлопцями два роки тому і я запропонував: "А може знімемо щось своє? Це ж красиве, добре кіно".

Воно завжди буде на часі. Це максимально романтична історія. Хлопці написали класний сценарій, це Кирило Тимченко і Микола Куцик. Олегу Борщевському дуже сподобалось. Ми вчотирьох зробили свій продакшн і створили цей фільм.

– І виходить, у вас знімання тривали два роки приблизно.

– Два роки. Підготовка дуже складна була, бо сценарій, драфт, потім його причесали знову. Але паралельно з цим ще треба було акторів затвердити. Оскільки це спортивна історія, і я вважаю, що кожен спортивний фільм повинен бути максимально технічним. Дуже важливо, щоб фізика була на рівні з хімією.

Якщо це важка атлетика, спортсмен повинен робити правильно ці рухи. А це ж не просто підняття штанги. І через це ми шукали головного героя, якого Рома Кучерявенко зіграв, навіть серед штангістів, щоб технічно правильно було зроблено, але відправляли його на акторські курси.

Я кажу: "Дуже важлива фізика, треба буде тренуватися". Тричі на тиждень на важку атлетику і ще двічі на тиждень на хореографію, бо танцювати ще треба. За танці я не переживав, бо по сюжету це ваш важкоатлет, який танцював. Тобто навіть якщо щось десь, то це органічно.

Фото зі зйомок фільму "Танці зі штангою"

Але важку атлетику він повинен чітко робити. Я пішов у спортзал домовився, є такий у нас олімпієць Сергій Тагіров. Я кажу: "У нас є три місяці до знімань. Можемо поставити техніку?" Легко. І він поставив трьом хлопцям техніку. Вони займалися важкою атлетикою.

Це і є, я вважаю, професіоналізм. Актори віддаються повністю. Рома ще розбирався в ролі: як, куди, і чому він так робить. Це я прям надихаюсь, настільки він крутий актор. Я дуже сильно хочу, щоб у Ромчика було визнання, як у професіонала. Він дуже класний.

– Розкажи про свою продюсерську роль в цій роботі. Це для тебе був такий перший досвід Як ти для себе це відчув, які в тебе були задачі, тобто як тобі на цьому шляху було?

– Це було дуже складно. Під час саме знімального періоду ми за 16 днів зняли фільм.

У нас робився фільм одразу для великого екрана. Якраз продюсерська моя участь з режисером була в тому, що ми дбали про те, щоб працювала кожна деталь. Має бути все настільки красиво, щоб і в жанрі було, і реалістично було. У нас є девіз "Наш суперник – гравітація". Це ми так придумали, і це смішно.

Це якраз продюсерська штука. Ти постійно повинен контролювати все. Кожен департамент: художній, костюми, грим. А я раніше фільм бачив тільки як актор. Костюм є, залишається тільки зіграти.

Коли сценарій писали, ніхто не знав, що таке важка атлетика. Тільки я. І сценаристи написали один драфт, я кажу: "Так не може бути, бо є правила важкої атлетики". І хлопці врешті написали настільки круто. Але настільки воно комедійно, настільки через персонажа мого тренера, все дуже органічно.

Складно було мені як продюсеру, бо ти постійно продюсер, а коли тобі в кадрі – ти актор. Ти повинен перемикнутися, не думати про те, що зараз можуть бути обстріли тощо.

Ти постійно про це думаєш. Але коли ти виходиш в кадр, ти актор, ти робиш свою роль. І це комедія знову-таки. Це було дуже складно. Особливо танці! Це жесть була для мене, бо я через продюсерську діяльність, мабуть, отримав проблеми з серцем. Я навіть в лікарню ходив.

– А ти міг би довірити цю ідею комусь іншому продюсеру, а сам залишитись актором? Чи ти не дозволив би?

– Мабуть, міг би, але людина повинна настільки розбиратися в тому, що в мене в голові, як я це бачу. Повинна розуміти й спорт, і комедію. Не багато професіоналів, які знають спорт. Треба через це пройти, щоб зрозуміти, як це має бути?

– А можна стверджувати, що ти створив для себе таку роль, яку тобі раніше ринок не пропонував?

– Це насправді трохи історія мого життя, бо я надихнувся цим. Просто наші сценаристи зробили це в художньому стилі, у красивому стилі, гумористичному, романтичному стилі. Так, мені це не пропонували. Взагалі в нас, на жаль, мало про спорт знімається. Спорт – це весело, спорт – це класно. І я тобі скажу, нам вдалося створити комедію, яка мотивує.

– Поговорімо про таку особисту тематику. Я думаю, що ти точно бачив, нещодавно Ірина Федишин розповідала про втрату донечки. Я знаю, що у вас з дружиною також, на жаль, був такий досвід. Раніше публічні люди, мені здається, більше це приховували, бо це така доволі особиста історія, але зараз ми про це говоримо все більш відкрито. Як ти думаєш, чому ми цю тему почали так висвітлювати?

– Я тобі скажу, що відкритість з'явилась не тільки через трагічні історії, взагалі відкритість з'явилася. Соцмережі на це впливають. Зараз світ такий. Ти відкритий, зараз секретів дуже мало.

Щодо того корисно це чи ні, я вважаю, що корисно. Ти повинен ділитися, і дуже багато людей з подібними проблемами. Я на своєму досвіді це знаю.

Коли на "Танцях з зірками" наш танець був присвячений цьому, багато людей мені писали особисто. Дуже багато таких проблем. І люди питали, як ви відновилися? А я ж не психолог. Я людям можу дати тільки свій досвід. І я ділився. Ми просто спілкувалися з незнайомими людьми. Я радив лікарів навіть, які нам допомогли, як ми цей шлях пройшли.

– Повертаючись до історії Ірини Федішин, наскільки я розумію, то в них сталося це через недбалість лікарів, на жаль. І Віталій Човник обіцяє оприлюднити імена. Чи ви зіштовхувалися з певною недбалістю лікарів, з власного досвіду?

– Звичайно є. У нас було три недоношені вагітності, і не змогли знайти причину. Після першої, після другої, після третьої. Ми не змогли знайти причину. Чому так сталося? І хто, як не лікарі мають це допомогти знайти.

Я пам'ятаю, тоді взагалі дуже трагічна історія була, мені треба було ембріон відвезти в найближчу лабораторію. А вона була або в Сімферополі, або в Кривому Розі.

Фото зі зйомок фільму "Танці зі штангою"

Я тоді попрямував у Кривий Ріг, і перед цим прийшов до дружини. Вона відходила від наркозу. Перше, що вона казала: "Я не жінка, відмовляйся від мене, я не зможу народити". А я не можу тут бути з нею, бо в мене часу немає, мені треба терміново відвезти ембріон.

Я просто забігаю вже в лабораторію. Стукаю: "А ми вже закриті". Я кажу: "Як, я проїхав пів країни. Що мені робити? Я з дружиною не зміг побути, я приїхав. Мені треба дізнатися чому у нас не виходить?" Вона пішла, щось глянула і виходить: "А що ви привезли? Там все знищено". Вони замість води чи якоїсь рідини поклали у формальдегід. Жодна молекула не жива. Вони знали. А це якраз та сама, мабуть, недбалість, про яку казали.

Не через них у нас не вийшло, а через них ми не змогли дізнатися. Це не лікар, а саме якраз медсестри, бо він їм сказав, що зробити, а вони просто, автоматом, мабуть, зробили якось інакше. Я був злий спочатку. Я такий гнівний був, що фізично хотів покарати весь світ, мабуть.

Але ми не зупинилися. І в нас все вийшло, народилась донька. Важка вагітність була, але народили. А потім через три роки син народився.

– У мене з'явилась така нещодавно міні традиція в наших інтерв'ю. Гості моїх інтерв'ю діляться своїми секретами, ритуалами, якимись такими речами, які їх тримають "зозульку" на місці. Що для тебе це?

– Я людина, яка постійно працює. У мене відпочинок буває тільки тоді, коли я навіть не сплю, бо я навіть уві сні працюю. А відпочиваю, коли я травмований, коли я в лікарні лежу, коли мені роблять операцію. Тільки тоді, і то це тільки фізично я відпочиваю, але мозок у мене все одно працює. Що я можу сказати? Все одно рухатись треба.

Рух – це життя. Все одно щось треба робити. Як тільки ти зупинишся, у тебе починаються погані думки та новини. Сходи в спортзал, прогуляйся з сім'єю, іди в кіно глянь щось, на вистави в театри сходіть. Просто треба щось робити.

Як тільки ти зупиняєшся, тебе нагнітає якийсь депресняк, в тебе просто ці думки, погані новини. А коли ти чимось зайнятий, у тебе немає часу на думки про щось погане. Погане завжди є.

А серед асфальту, коли вилазить одна квіточка, вона завжди якось до себе привертає увагу. Тому знаходьте цю квіточку і просто насолоджуйтесь нею.