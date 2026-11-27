На Софійській площі в Києві 27 листопада розпочали встановлення головної ялинки України. Цьогоріч святкове дерево сягатиме 18 метрів, а його оформлення отримало назву "Світло всередині".

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Telegram-канал шелтер .

Якою буде головна ялинка України

Цьогорічна ялинка буде на два метри вищою, ніж торік. Для її створення використають близько трьох тисяч хвойних гілок, які закріплять на заздалегідь підготовленому каркасі.

За словами президента компанії Folk Ukraine Ігоря Добруцького, для оздоблення обрали зелені та червоні іграшки. Водночас усі деталі концепції "Світло всередині" організатори поки не розкривають.

Монтаж конструкції має тривати три дні. Завершити прикрашання планують до 5 грудня, а засвічення вогнів призначили на 6 грудня - День святого Миколая.

Встановлення головної ялинки фінансують меценати, без залучення коштів міського бюджету.

Як долучитися до підготовки

Допомогти зі створенням ялинки можуть кияни та гості столиці. Волонтерів запрошують на Софійську площу 27 і 28 листопада.

Їм пропонують підготувати та розправити хвойні гілки перед встановленням на каркас.

"Разом будемо розправляти тисячі хвойних гілочок, щоб наша ялинка стала пишною та красивою", - закликав Добруцький.

За його словами, організатори очікують щонайменше 500 волонтерів.

Ілюмінація матиме автономне живлення. Для цього використають генератор та акумулятори, а гірлянди світитимуть до 22:00.

"У нас є свій генератор і свої акумулятори, які живитимуть ялинку. Вона споживає небагато - 5–7 кВт", - пояснив Добруцький.

Додаткових святкових локацій і фотозон поруч із ялинкою організатори не планують. На площі працюватиме одна ятка з гарячими напоями.