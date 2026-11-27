На Софийской площади в Киеве 27 ноября приступили к установке главной елки Украины. В этом году праздничное дерево будет достигать 18 метров, а его оформление получило название "Свет внутри".

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Telegram-канал шелтер .

Какой будет главная елка Украины

Нынешняя елка будет на два метра выше, чем в прошлом. Для ее создания используют около трех тысяч хвойных веток, которые закрепят на заранее подготовленном каркасе.

По словам президента компании Folk Ukraine Игоря Добруцкого, для украшения выбрали зеленые и красные игрушки. В то же время, все детали концепции "Свет внутри" организаторы пока не раскрывают.

Монтаж конструкции должен длиться три дня. Завершить украшение планируют к 5 декабря, а зажжение огней назначили на 6 декабря – День святого Николая.

Установку главной елки финансируют меценаты, без привлечения средств городского бюджета.

Как присоединиться к подготовке

Помочь с созданием елки могут киевляне и гости столицы. Волонтеров приглашают на Софийскую площадь 27 и 28 ноября.

Им предлагают подготовить и расправить хвойные ветки перед установкой на каркас.

"Вместе будем расправлять тысячи хвойных веточек, чтобы наша елка стала пышной и красивой", – призвал Добруцкий.

По его словам, организаторы ожидают не менее 500 волонтеров.

Иллюминация будет иметь автономное питание. Для этого используют генератор и аккумуляторы, а гирлянды будут светить до 22:00.

"У нас есть свой генератор и свои аккумуляторы, которые будут питать елку. Она потребляет немного - 5-7 кВт", - пояснил Добруцкий.

Дополнительных праздничных локаций и фотозон рядом с елкой устроители не планируют. На площади будет работать один лоток с горячими напитками.