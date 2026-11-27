Украинский бренд Etnodim объединился с дизайн-бюро и граффити-командой "Тонко Спорт", чтобы разработать новый соревновательный комбинезон для скелетониста Владислава Гераскевича. Wave RBC.UA сообщает, что дизайн посвятили природе юга Украины, в том числе территориям, которые находятся под российской оккупацией и страдают от последствий войны.

Как создавали форму

Новую форму создали в преддверии сезона Кубка мира под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Первым источником вдохновения для команды стали розовые озера, степи и морское побережье украинского юга. В частности, в визуальных элементах можно узнать природные очертания Лемурийского озера Херсонщины, соляные отложения, линии берегов и растительные формы.

Особенностью дизайна стала цветовая инверсия, которая отсылает к изображениям из тепловизора. Благодаря этому знакомые природные ландшафты появляются в необычной цветовой гамме. Этаж основной графики также нанесли орнамент Etnodim с мотивами украинских витинанок.

Комбинезон для скелетониста Владислава Гераскевича (фото: nstagram.com/etnodim)

Комбинезон для скелетониста Владислава Гераскевича (фото: nstagram.com/etnodim)

Главная идея бренда

Идея заключалась не только в том, чтобы передать красоту украинской природы, но и привлечь внимание к территориям, которые через российское вторжение испытывают разрушения, загрязнения и экологические последствия боевых действий.

Сам Владислав Гераскевич отметил, что спортивная форма для него - это также способ выражать собственную идентичность и рассказывать об Украине на международной арене.

Комбинезон для скелетониста Владислава Гераскевича (фото: nstagram.com/etnodim)

Комбинезон для скелетониста Владислава Гераскевича (фото: nstagram.com/etnodim)

По словам спортсмена, он уже несколько сезонов сотрудничает с командой "Тонко Спорт", а теперь хотел глубже исследовать украинское культурное наследие и найти новые способы интегрировать его в спортивную экипировку.

Именно поэтому проект пригласили Etnodim, который работает с украинскими традициями и переосмысливает их в современном дизайне.

"Это в очередной раз возможность говорить через нашу форму об оккупированных регионах Украины, об уникальных местах нашей страны, которые из-за нападения России терпят экологическую катастрофу", - прокомментировал Гераскевич.

Комбинезон для скелетониста Владислава Гераскевича (фото: nstagram.com/etnodim)

Комбинезон для скелетониста Владислава Гераскевича (фото: nstagram.com/etnodim)

Когда спортсмен выйдет на арену в форме

Впервые спортсмен выйдет на международную арену в новом комбинезоне 27 ноября на первом этапе Кубка мира IBSF в немецком Альтенберге.

Это не первый случай, когда Гераскевич использует спортивную экипировку как способ привлечь мир к войне в Украине.

Во время зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии он выступал с так называемым шлемом памяти, на котором изображены украинские спортсмены, погибшие в результате российской агрессии. Тогда Международный олимпийский комитет не допустил его к старту из-за использования этого шлема.