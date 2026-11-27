Український бренд Etnodim об’єднався з дизайн-бюро та графіті-командою "Тонко Спорт", щоб розробити новий змагальний комбінезон для скелетоніста Владислава Гераскевича. Wave RBC.UA повідомляє, що дизайн присвятили природі півдня України, зокрема територіям, які нині перебувають під російською окупацією та потерпають від наслідків війни.

Як створювали форму

Нову форму створили напередодні сезону Кубка світу під егідою Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).

Першим джерелом натхнення для команди стали рожеві озера, степи й морське узбережжя українського півдня. Зокрема, у візуальних елементах можна впізнати природні обриси Лемурійського озера на Херсонщині, соляні відкладення, лінії берегів і рослинні форми.

Особливістю дизайну стала інверсія кольорів, яка відсилає до зображень із тепловізора. Завдяки цьому знайомі природні ландшафти постають у незвичній кольоровій гамі. Поверх основної графіки також нанесли орнамент Etnodim із мотивами українських витинанок.

Комбінезон для скелетоніста Владислава Гераскевича (фото: nstagram.com/etnodim)

Комбінезон для скелетоніста Владислава Гераскевича (фото: nstagram.com/etnodim)

Головна ідея бренду

Ідея полягала не лише в тому, щоб передати красу української природи, а й привернути увагу до територій, які через російське вторгнення зазнають руйнувань, забруднення та екологічних наслідків бойових дій.

Сам Владислав Гераскевич зазначив, що спортивна форма для нього - це також спосіб виражати власну ідентичність і розповідати про Україну на міжнародній арені.

Комбінезон для скелетоніста Владислава Гераскевича (фото: nstagram.com/etnodim)

Комбінезон для скелетоніста Владислава Гераскевича (фото: nstagram.com/etnodim)

За словами спортсмена, він уже кілька сезонів співпрацює з командою "Тонко Спорт", а тепер хотів глибше дослідити українську культурну спадщину та знайти нові способи інтегрувати її в спортивну екіпіровку.

Саме тому до проєкту запросили Etnodim, який працює з українськими традиціями та переосмислює їх у сучасному дизайні.

"Це вкотре можливість говорити через нашу форму про окуповані регіони України, про унікальні місця нашої країни, які через напад Росії зазнають екологічної катастрофи", - прокоментував Гераскевич.

Комбінезон для скелетоніста Владислава Гераскевича (фото: nstagram.com/etnodim)

Комбінезон для скелетоніста Владислава Гераскевича (фото: nstagram.com/etnodim)

Коли спортсмен вийде на арену у формі

Уперше спортсмен вийде на міжнародну арену в новому комбінезоні 27 листопада під час першого етапу Кубка світу IBSF у німецькому Альтенберзі.

Це не перший випадок, коли Гераскевич використовує спортивну екіпіровку як спосіб привернути увагу світу до війни в Україні.

Під час зимових Олімпійських ігор 2026 року в Італії він виступав із так званим шоломом пам’яті, на якому були зображені українські спортсмени, загиблі внаслідок російської агресії. Тоді Міжнародний олімпійський комітет не допустив його до старту через використання цього шолома.