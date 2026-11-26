Святковий сезон – це легальна можливість поекспериментувати з макіяжем, додати багато блиску та створити незвичні образи, які в повсякденному житті не завжди доречні. Кольорові стрілки, насичений кольоровий smokey eyes, темні губи, блиск, стрази, накладні вії – це все чудово пасуватиме для новорічних вечірок.

В стилі 2000-х

Зараз дуже популярна естетика кінця 1990-х – початку 2000-х, з притаманним тому часу перламутром та блиском. Бренди повертають в колекції перламутрові помади, а одним з топових макіяжів наразі є frosty make up – макіяж з ефектом холодного зимового сяйва.

Такий макіяж нескладно буде повторити самостійно і він чудово підійде для різдвяних вечірок.

Кольоровий акцент

Після багатьох років нюду та делікатного макіяжу, мода знову повертається до кольорів та веселощів. Зараз в тренді кольорові тіні, яскраві стрілки, насичені помади червоних та темних відтінків. Такий макіяж чудово підійде для святкового вечора.

Акцент на губи

Насичені темні помади зараз в тренді, тож можете сміливо експериментувати з незвичними lip combo. Зокрема, для святкування чудово підійдуть губи у відтінках бургунді, проте можна зайти ще далі і обрати ще сміливіші відтінки: темно-сірі, фіолетові, чорні тощо.