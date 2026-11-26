Британський музикант Енді Тейлор (Andy Taylor), один із засновників гурту Duran Duran, помер у віці 65 років. Причиною смерті став рак простати четвертої стадії з метастазами, з яким артист боровся протягом кількох років.

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на сайт Duran Duran , Тейлор пішов із життя в понеділок, 23 листопада, у власному будинку в оточенні рідних.

Що розповіли колеги

Учасники гурту Саймон Ле Бон, Джон Тейлор, Нік Роудс і Роджер Тейлор згадали колегу як музиканта, який від самого початку визначав звучання Duran Duran та допоміг колективу здобути світову популярність.

"Відтоді, як він приїхав до Бірмінгема з північного сходу Англії з гітарою та непохитною вірою в те, ким ми можемо стати, він приніс у нашу музику неповторний запал і зухвалість", - йдеться у заяві.

Також музиканти наголосили, що саме гра Тейлора стала рушійною силою багатьох композицій, які принесли гурту міжнародне визнання. Окремо вони відзначили його гострий гумор, прямолінійність і здатність залишатися собою навіть у роки найбільшої популярності.

"Він зустрів свою хворобу з надзвичайною мужністю, чесністю та гідністю", - додали учасники Duran Duran.

Кар'єра Енді Тейлора та боротьба з хворобою

Енді Тейлор народився 16 лютого 1961 року в Тайнмуті, на північному сході Англії. До Duran Duran він приєднався у 1980 році, ставши одним із п'яти учасників оригінального складу.

Гурт швидко перетворився на один із найпопулярніших британських попрок-колективів 1980-х років.

Тейлор брав участь у записі перших альбомів Duran Duran, зокрема Duran Duran (1981), Rio (1982) та Seven and the Ragged Tiger (1983). Він також був співавтором кількох найвідоміших композицій гурту, серед яких Hungry Like the Wolf, Rio та Girls on Film.

Енді Тейлор (фото: duranduran.com)

У 1985 році музикант разом із басистом Duran Duran Джоном Тейлором, вокалістом Робертом Палмером і барабанщиком Тоні Томпсоном заснував супергурт Power Station. Колектив випустив однойменний альбом, до якого увійшли хіти Some Like It Hot та Get It On (Bang a Gong).

Про діагноз - рак простати четвертої стадії з метастазами музикант публічно розповів у листопаді 2022 року. Тоді Duran Duran включили до Зали слави рок-н-ролу, однак Тейлор не зміг бути присутнім на церемонії через стан здоров'я. Замість нього зачитали лист, у якому він поділився новиною про хворобу.

Попри діагноз, музикант продовжував працювати над творчими проєктами.

У Енді Тейлор залишились дружина Трейсі, з якою одружився у 1982 році, четверо дітей - Джорджина, Ізабелла, Бетані та Ендрю - і онука Елбі.

Родина попросила замість квітів зробити пожертви на підтримку організації Prostate Cancer UK, яка займається дослідженнями раку простати та допомогою пацієнтам.