Музыкант долго боролся с раком простаты четвертой стадии
Британский музыкант Энди Тейлор (Andy Taylor), один из основателей группы Duran Duran, умер в возрасте 65 лет. Причиной смерти стал рак простаты четвертой стадии с метастазами, с которым артист боролся несколько лет.
Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на сайт Duran Duran, Тейлор ушел из жизни в понедельник, 23 ноября, в собственном доме в окружении родных.
Участники группы Саймон Ле Бон, Джон Тейлор, Ник Роудс и Роджер Тейлор вспомнили коллегу как музыканта, который изначально определял звучание Duran Duran и помог коллективу приобрести мировую известность.
"С тех пор как он приехал в Бирмингем с северо-востока Англии с гитарой и непоколебимой верой в то, кем мы можем стать, он принес в нашу музыку неповторимый пыл и дерзость", - говорится в заявлении.
Также музыканты подчеркнули, что именно игра Тейлора стала движущей силой многих композиций, принесших группе международное признание. Отдельно они отметили его острый юмор, прямолинейность и способность оставаться собой даже в годы наибольшей популярности.
"Он встретил свою болезнь с необычайным мужеством, честностью и достоинством", - добавили участники Duran Duran.
Энди Тейлор родился 16 февраля 1961 года в Тайнмуте, на северо-востоке Англии. В Duran Duran он присоединился в 1980 году, став одним из пяти участников оригинального состава.
Группа быстро превратилась в один из самых популярных британских поп рок-коллективов 1980-х годов.
Тейлор принимал участие в записи первых альбомов Duran Duran, включая Duran Duran (1981), Rio (1982) и Seven and the Ragged Tiger (1983). Он также был соавтором нескольких известнейших композиций группы, среди которых Hungry Like the Wolf, Rio и Girls on Film.
В 1985 году музыкант вместе с басистом Duran Duran Джоном Тейлором, вокалистом Робертом Палмером и барабанщиком Тони Томпсоном основал супергруппу Power Station. Коллектив выпустил одноименный альбом, в который вошли хиты Some Like It Hot и Get It On (Bang a Gong).
О диагнозе - раке простаты четвертой стадии с метастазами музыкант публично рассказал в ноябре 2022 года. Тогда Duran Duran включили в Зал славы рок-н-ролла, однако Тейлор не смог присутствовать на церемонии из-за состояния здоровья. Вместо него зачитали письмо, в котором он поделился новостью о болезни.
Несмотря на диагноз, музыкант продолжал работать над творческими проектами.
У Энди Тейлор остались жена Трейси, на которой женился в 1982 году, четверо детей - Джорджина, Изабелла, Бетани и Эндрю - и внука Элби.
Семья попросила вместо цветов совершить пожертвования в поддержку организации Prostate Cancer UK, которая занимается исследованиями рака простаты и помощью пациентам.