Verka Serduchka представила новую песню "Два бокала просекко". Композиция, еще до официального релиза успевшая полюбиться слушателям и завируситься в социальных сетях, теперь доступна на всех музыкальных площадках.

Wave RBC.UA сообщает, что трек выпустили накануне рождественских и новогодних праздников, предложив поклонникам еще один повод для танцев и хорошего настроения.

Как возникла композиция

История новой композиции началась еще в октябре прошлого года. Тогда во время концерта в Праге зрители впервые услышали припев "Два бокала просекко". Песня сразу привлекла внимание публики, однако полноценная версия появилась гораздо позже.

Год спустя, во время последнего европейского тура, Verka Serduchka представила композицию полностью.

Выступления на европейских сценах стали своеобразным тест-драйвом будущего хита: отрывки из концертов начали активно распространяться в социальных сетях, а песня быстро приобрела популярность среди слушателей.

После многочисленных просьб поклонников артистка решила записать "Два бокала просекко" в студийной версии и наконец-то представить ее официально.

Verka Serduchka (фото: eugene.zhyvchik, radiomegastar)

Атмосфера зимних праздников

Выпуск песни особенно символически пришелся на период подготовки к зимним праздникам, когда музыка, танцы и встречи с близкими становятся неотъемлемой частью атмосферы.

Сама Verka Serduchka призывает слушателей не откладывать веселье на потом, откупорить просекко, настроиться на праздничное настроение и позволить себе немного спонтанности.