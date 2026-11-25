Боксер просит признать их 11-летнюю дочь Каю единственной наследницей актрисы
Владимир Кличко подал новые судебные документы по наследству своей бывшей невесты Хайден Панеттьери. Стоимость имущества актрисы он оценил более чем в 6 млн долларов.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на TMZ.
По данным издания, в документах Кличко фигурирует общая оценка имущества в 6,25 млн долларов. Актриса не оставила завещания.
В наследство входят личное имущество и недвижимость. По информации USA Today, также ознакомившегося с судебными документами, стоимость недвижимости превышает 1 млн долларов.
Боксер предложил назначить администратором наследственного имущества Мелиссу Москал Бенчивенгу – налоговую и финансовую консультантку.
Также он просит признать их дочь Каю единственной наследницей Панеттьери.
Ранее, в октябре, суд в Лос-Анджелесе уже предоставил Кличко временные полномочия по защите имущественных интересов несовершеннолетней дочери.
В частности, ему разрешили подписывать налоговые декларации актрисы и уплачивать соответствующие обязательства.
Как сообщало ABC News, Кличко выражал опасения относительно сохранения имущества Панеттьери.
В поданных документах он утверждал, что человек, не являющийся членом семьи, продал часть вещей актрисы, в частности украшения, в ломбард.
Его адвокаты просили предоставить полномочия обращаться к правоохранителям о поиске и возвращении имущества, которое, по их утверждениям, могло быть неправомерно присвоено.
Пара была обручена, однако до брака дело не дошло. Их общая дочь Кая с 2018 года находилась под полной опекой отца.
Гайден Панеттьери скончалась 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет. Ее нашли без сознания в доме в Гринвилле, штат Южная Каролина.
В октябре полиция Гринвилла сообщила о завершении расследования. Смерть актрисы сочли следствием несчастного случая.