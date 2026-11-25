Владимир Кличко подал новые судебные документы по наследству своей бывшей невесты Хайден Панеттьери. Стоимость имущества актрисы он оценил более чем в 6 млн долларов.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на TMZ .

Что известно о наследии Панеттьери

По данным издания, в документах Кличко фигурирует общая оценка имущества в 6,25 млн долларов. Актриса не оставила завещания.

В наследство входят личное имущество и недвижимость. По информации USA Today, также ознакомившегося с судебными документами, стоимость недвижимости превышает 1 млн долларов.

Боксер предложил назначить администратором наследственного имущества Мелиссу Москал Бенчивенгу – налоговую и финансовую консультантку.

Также он просит признать их дочь Каю единственной наследницей Панеттьери.

Ранее, в октябре, суд в Лос-Анджелесе уже предоставил Кличко временные полномочия по защите имущественных интересов несовершеннолетней дочери.

Панеттьери с Кличко и дочерью (фото: instagram.com/klitschko)

В частности, ему разрешили подписывать налоговые декларации актрисы и уплачивать соответствующие обязательства.

Почему боксер раньше обращался в суд

Как сообщало ABC News, Кличко выражал опасения относительно сохранения имущества Панеттьери.

В поданных документах он утверждал, что человек, не являющийся членом семьи, продал часть вещей актрисы, в частности украшения, в ломбард.

Его адвокаты просили предоставить полномочия обращаться к правоохранителям о поиске и возвращении имущества, которое, по их утверждениям, могло быть неправомерно присвоено.

Что известно о семье Кличко и Панеттьери

Пара была обручена, однако до брака дело не дошло. Их общая дочь Кая с 2018 года находилась под полной опекой отца.

Гайден Панеттьери скончалась 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет. Ее нашли без сознания в доме в Гринвилле, штат Южная Каролина.

В октябре полиция Гринвилла сообщила о завершении расследования. Смерть актрисы сочли следствием несчастного случая.