О чем фильм "Попіл і олівці"

В центре документальной ленты - истории восьми украинских детей, столкнувшихся с последствиями российской агрессии.

Среди героев - Роман Алексев из Винницы, получивший тяжелые ожоги во время российского ракетного удара. После лечения и реабилитации парень вернулся к активной жизни и увлекся бальными танцами.

Также в фильме рассказывают об Александре Паскаль, которая после ампутации ноги продолжила заниматься гимнастикой, и Владиславе Буряке. Подросток пережил российский плен и теперь мечтает стать дипломатом.

Отдельная часть фильма посвящена незаконному вывозу украинских детей в Россию. Одним из героев стал Богдан Ермохин, принудительно вывезенный из оккупированного Мариуполя. К счастью, парень смог вернуться в Украину.

Фильм совмещает документальные кадры, свидетельства детей и анимацию украинских художников. Через личные истории режиссер показывает, как война повлияла на самых молодых украинцев, а также как они пытаются преодолевать пережитое и не отказываются от своих желаний.

Как прошла презентация в Нью-Йорке

Ленту представили режиссер украинского происхождения Евгений Афинеевский, один из героев фильма Богдан Ермохин и народный депутат Украины Людмила Буймистер, усыновившая Богдана.

"Для нас с Богданом это очень личный фильм. Наша история началась с борьбы за возвращение его домой после депортации из оккупированного Мариуполя. Это напоминание миру: за каждой цифрой военной статистики стоит человеческая судьба. За каждым депортированным ребенком - украденное детство", - отметила Буймистер.

Она подчеркнула, что история Богдана доказывает: даже обстоятельства, которые кажутся безысходными, можно изменить.

В то же время тысячи украинских детей до сих пор ждут возвращения домой. Также свободы ждут украинские военнопленные и незаконно удерживаемые гражданские.

"Мы не имеем права позволить миру привыкнуть к этой трагедии и замолчать. Потому что человеческая жизнь - не часть статистики. Каждая история возвращения домой - это маленькая победа человечности над войной", - добавила она.

На показе также присутствовали представители киноиндустрии и бизнеса, дипломаты, представители Посольства и Генерального консульства Украины, а также Постоянного представительства Украины при ООН.

Во время пребывания в Нью-Йорке Буймистер и Ермохин также присоединились к памяти жертв Голодомора в соборе Святого Патрика. В мероприятии приняли участие священнослужители, дипломаты и представители украинской общины.

"Попіл і олівці" показали в Нью-Йорке (фото: представители фильма)

Когда покажут "Попіл і олівці" в Украине

"Попіл і олівці" - документальная лента совместного производства Украины, Великобритании и США. Режиссером выступил Евгений Афинеевский.

Продолжительность фильма - 99 минут. В украинских кинотеатрах его можно будет посмотреть с 3 декабря 2026 года.