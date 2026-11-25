Verka Serduchka презентувала нову пісню "Два бокали просекко". Композиція, яка ще до офіційного релізу встигла полюбитися слухачам і завіруситися в соціальних мережах, тепер доступна на всіх музичних майданчиках.

Wave RBC.UA повідомляє, що трек випустили напередодні різдвяних та новорічних свят, запропонувавши шанувальникам ще один привід для танців і гарного настрою.

Як виникла композиція

Історія нової композиції розпочалася ще в жовтні минулого року. Тоді під час концерту в Празі глядачі вперше почули приспів "Два бокали просекко". Пісня одразу привернула увагу публіки, однак повноцінна версія з'явилася значно пізніше.

Рік потому, під час останнього європейського туру, Verka Serduchka представила композицію повністю.

Виступи на європейських сценах стали своєрідним тест-драйвом майбутнього хіта: уривки з концертів почали активно поширюватися в соціальних мережах, а пісня швидко здобула популярність серед слухачів.

Після численних прохань шанувальників артистка вирішила записати "Два бокали просекко" у студійній версії та нарешті представити її офіційно.

Verka Serduchka (фото: eugene.zhyvchik, radiomegastar)

Атмосфера зимових свят

Випуск пісні особливо символічно припав на період підготовки до зимових свят, коли музика, танці та зустрічі з близькими стають невіддільною частиною атмосфери.

Сама Verka Serduchka закликає слухачів не відкладати веселощі на потім, відкоркувати просекко, налаштуватися на святковий настрій і дозволити собі трохи спонтанності.