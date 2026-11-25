В этом году на вечеринках будет много блеска и изысканности
Праздничный сезон уже на носу, пора начинать продумывать образ для вечеринок. Тем более, что сейчас много интересных трендов, которые кажется созданы специально для праздника – блестки, перья, большие украшения, мех. Можно собрать поистине эффектный образ, который сделает вас центром праздника.
Wave RBC.UA собрал основные модные тренды для рождественского сезона, которые сейчас находятся на пике популярности.
На модных показах этого сезона было много тела, воздушности и игривости. Дизайнеры выбирали прозрачные ткани, тоненькие шлейки, невесомые накидки, шифон и кружево. Подобные модели есть в Tom Ford, Saint Laurent, Fendi, Elie Saab.
Saint Laurent (фото: aint-laurent.com)
Тоже было много на подиумах и коллекциях, причем как в одежде, так и в аксессуарах и даже украшениях. Мы будем точно носить много бахромы весной и летом, однако уже сейчас это отличный тренд для праздников, который сделает образ более веселым и подвижным. Это можно найти в коллекциях Valentino, Fendi и других.
Valentino (фото: valentino.com)
Туфли и босоножки на невысоком каблуке, которые были очень популярны в этом сезоне и точно останутся актуальными для рождественских вечеринок. Такая обувь выглядит стильно и, при этом, она достаточно удобна, чтобы можно было всю ночь танцевать. Есть в коллекциях Manolo Blahnik, Prada, Miu Miu.
Miu Miu (фото: miumiu.com)
Клатчи стали одним из главных трендов в сумочках в этом сезоне и вышли за рамки вечернего гардероба – большие мягкие модели выбирали для повседневных образов. Однако для праздника лучше всего подойдут трендовые скульптурные сумочки, которые часто делают в необычных формах – ракушек, животных, цветов, ящиков и тд. Или просто украшают стразами или камнями. Такая деталь прекрасно подойдет к вечернему платью.
Oscar de la Renta (фото: oscardelarenta.com)
Чуть больше по размеру, чем клатчи, однако преимущественно небольшие, но щедро украшенные разнообразными элементами – стразами, камнями, вышивкой, жемчугом. Такие модели есть у Chanel, Valentino, Dolce Gabbana, Balmain и других.
Dolce Gabbana (фото: dolcegabbana.com)
Топ-тренд этого сезона в украшениях – большие массивные серьги, колье, браслеты и кольца, которые привлекают внимание и становятся буквально центром образа. Могут быть разными – абстрактными с камнями, сюрреалистическими, в форме цветов или догих цепочек. Поискать можно в коллекциях Saint Laurent, Bottega Veneta, Dolce Gabbana, Givenchy и других.
Dolce Gabbana (фото: dolcegabbana.com)
Также заметен fashion-тренд, ведь броши стали очень популярны в этом сезоне. Они теперь выглядят необычно в форме крупных цветов, животных и насекомых, частей тела. Их носят с вечерними образами и с повседневными, в одиночку, или комбинируют несколько. Для праздничного наряда можно посмотреть варианты в Bottega Veneta, Schiaparelli, Miu Miu, Saint Laurent.
Schiaparelli (фото: schiaparelli.com)
Оно сейчас возвращается в моду, так что шубы, меховые накидки и боа будут очень актуальным вариантом верхней одежды для вечерних образов. Они прекрасно сочетаются с изысканными на бретельках, костюмами и элегантными украшениями. Интересные варианты есть в Yves Salomon, Bottega Veneta, Zimmermann.
Zimmermann (фото: zimmermann.com)
Тренд, который подходит куда угодно, начиная с маникюра и заканчивая платьями. Переливающиеся ткани выглядят буквально как жидкое золото или серебро, золотистые сумочки, маникюр с втиркой, серебристые тени – этот тренд будто создан для новогодних вечеринок, когда так и хочется больше блеска.
Ralph Lauren (фото: ralphlauren.com)
Тренд в макияже, который сейчас набирает обороты, но точно будет популярен в праздничный сезон. Выбирайте продукты с перламутровым эффектом – сияющая помада, серебристые тени, хайлайтер. Цель – создать эффект холодного, "морозного" сияния на лице. Также не бойтесь добавить стразы, ведь по праздникам блеска много не бывает.