Святковий сезон вже на носі, час починати продумувати образ для вечірок. Тим паче, що зараз є багато цікавих трендів, які здається створені спеціально для свята – блискітки, пірʼя, великі прикраси, хутро. Можна зібрати дійсно ефектний образ, який зробить вас центром свята.

Прозорість та легкі тканини

На модних показах цього сезону було багато тіла, легкості та грайливості. Дизайнери обирали прозорі тканини, тоненькі шлейки, невагомі накидки, шифон та мереживо. Подібні моделі є у Tom Ford, Saint Laurent, Fendi, Elie Saab.

Saint Laurent (фото: aint-laurent.com)

Пірʼя та бахрома

Теж було багато на подіумах та в колекціях, при чому як в одязі, так і в аксесуарах та навіть прикрасах. Ми точно носитимемо багато бахроми навесні та влітку, проте вже зараз це чудовий тренд для свят, який зробить образ більш веселим та рухливим. Це можна знайти в колекціях Valentino, Fendi та інших.

Valentino (фото: valentino.com)

Kitten heels

Туфлі та босоніжки на невисокому каблуку, які були дуже популярні в цьому сезоні і точно залишаться актуальними для різдвяних вечірок. Таке взуття виглядає стильно та, при цьому, воно достатньо зручне, щоб можна було всю ніч танцювати. Є в колекціях Manolo Blahnik, Prada, Miu Miu.

Miu Miu (фото: miumiu.com)

Міні-клатчі

Клатчі стали одним з головних трендів в сумочках в цьому сезоні і вийшли далеко за межі вечірнього гардеробу – великі мʼякі моделі обирали для повсякденних образів. Проте для свята найкраще підійдуть трендові скульптурні сумочки, які часто роблять в незвичних формах – мушель, тварин, квітів, скриньок і тд. Або просто прикрашають стразами чи камінням. Така деталь чудово пасуватиме до вечірньої сукні.

Oscar de la Renta (фото: oscardelarenta.com)

Декоровані сумочки

Трохи більші за розміром, ніж клатчі, проте все ж переважно невеличкі, але щедро прикрашені різноманітними елементами – стразами, камінням, вишивкою, перлами. Такі моделі є в Chanel, Valentino, Dolce Gabbana, Balmain та інших.

Dolce Gabbana (фото: dolcegabbana.com)

Великі прикраси

Топ-тренд цього сезону в прикрасах – великі масивні сережки, кольє, браслети та каблучки, які привертають увагу і стають буквально центром образу. Можуть бути різними – абстрактними з камінням, сюрреалістичними, у формі квітів або догих ланцюжків. Пошукати можна в колекціях Saint Laurent, Bottega Veneta, Dolce Gabbana, Givenchy та інших.

Dolce Gabbana (фото: dolcegabbana.com)

Брошки

Також помітний fashion-тренд, адже брошки стали дуже популярні в цьому сезоні. Вони тепер виглядають незвично, у формі великих квітів, тварин та комах, частин тіла. Їх носять з вечірніми образами і з повсякденними, поодинці, або комбінують декілька. Для святкового вбрання можна подивитися варіанти в Bottega Veneta, Schiaparelli, Miu Miu, Saint Laurent.

Schiaparelli (фото: schiaparelli.com)

Хутро

Воно зараз повертається в моду, тож шуби, хутряні накидки та боа будуть дуже актуальним варіантом верхнього одягу для вечірніх образів. Вони чудово поєднаються з вишуканими сукнями на бретельках, костюмами та елегантними прикрасами. Цікаві варіанти є в Yves Salomon, Bottega Veneta, Zimmermann.

Zimmermann (фото: zimmermann.com)

Металік та хром

Тренд, який пасує будь-куди, починаючи з манікюру і закінчуючи сукнями. Тканини, які переливаються, виглядають буквально як рідке золото чи срібло, золотисті сумочки, манікюр з втиркою, сріблясті тіні – цей тренд наче створений для новорічних вечірок, коли так і хочеться більше блиску.

Ralph Lauren (фото: ralphlauren.com)

Frosty make up

Тренд в макіяжі, який зараз набирає обертів, але точно буде популярним в святковий сезон. Обирайте продукти з перламутровим ефектом – сяйлива помада, сріблясті тіні, хайлайтер. Ціль – створити ефект холодного, “морозного” сяйва на обличчі. Також не бійтеся додати стрази, адже на свята блиску багато не буває.