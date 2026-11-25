Американський комік і подкастер Коннор Вуд відтворив один із найвідоміших танцювальних номерів Тома Голланда - його вірусний виступ під хіт Ріанни "Umbrella" на шоу Lip Sync Battle.

Wave RBC.UA повідомляє, що свою версію артист представив у фіналі 35-го сезону американського шоу "Танці з зірками" (Dancing With the Stars), здивувавши глядачів несподіваним перевтіленням.

Як пройшов виступ

Вуд виступив разом із професійною танцівницею Райлі Арнольд. Їхній номер розпочався під композицію Джина Келлі "Singin’ in the Rain". Спочатку пара танцювала в елегантних класичних костюмах, однак згодом постановка набула зовсім іншого настрою.

Під час переходу до пісні Ріанни "Umbrella" Коннор зник за парасольками, а за мить з'явився перед публікою в чорному корсеті, коротких шортах і панчохах у сіточку. Саме такий образ свого часу обрав Том Голланд для легендарного виступу на Lip Sync Battle у 2017 році.

Як і оригінальний номер актора, постановка Вуда супроводжувалася штучним дощем. Разом із партнеркою він танцював під потоками води, відтворюючи атмосферу культового перформансу, але з власною хореографією та музичним міксом.

Ідея такого виступу виникла в Райлі Арнольд ще на початку сезону. За її словами, коли вона вперше познайомилася з Коннором, одразу помітила його схожість із Томом Голландом. Танцівниця також була впевнена, що партнер не побоїться експериментів і погодиться на сміливе перевтілення.

Як судді оцінили номер

Судді високо оцінили номер. Дерек Гаф назвав його саме тим фристайлом, якого чекала публіка, а Бруно Тоніолі похвалив постановку за музикальність і театральність.

Попри невелику помилку, на яку звернула увагу Керрі Енн Інаба, пара отримала 29 із 30 можливих балів.

За підсумками фіналу Коннор Вуд і Райлі Арнольд посіли третє місце. Переможцями 35-го сезону стали Езра Фреч і Даніелла Карагач.

Виступ Тома Голланда на Lip Sync Battle, який він присвятив хіту Ріанни, свого часу став справжньою інтернет-сенсацією. Актор з'явився на сцені в костюмі, що нагадував класичний образ із мюзиклу "Співаючи під дощем", а потім несподівано перевтілився в ефектний сценічний образ із корсетом, перукою та панчохами.

Його суперницею того вечора була Зендея, яка не приховувала здивування побаченим.