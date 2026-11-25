Виступ актора на Lip Sync Battle став натхненням для фристайлу Коннора Вуда, який підготував ефектне перевтілення з дощем на сцені
Американський комік і подкастер Коннор Вуд відтворив один із найвідоміших танцювальних номерів Тома Голланда - його вірусний виступ під хіт Ріанни "Umbrella" на шоу Lip Sync Battle.
Wave RBC.UA повідомляє, що свою версію артист представив у фіналі 35-го сезону американського шоу "Танці з зірками" (Dancing With the Stars), здивувавши глядачів несподіваним перевтіленням.
Вуд виступив разом із професійною танцівницею Райлі Арнольд. Їхній номер розпочався під композицію Джина Келлі "Singin’ in the Rain". Спочатку пара танцювала в елегантних класичних костюмах, однак згодом постановка набула зовсім іншого настрою.
Під час переходу до пісні Ріанни "Umbrella" Коннор зник за парасольками, а за мить з'явився перед публікою в чорному корсеті, коротких шортах і панчохах у сіточку. Саме такий образ свого часу обрав Том Голланд для легендарного виступу на Lip Sync Battle у 2017 році.
Як і оригінальний номер актора, постановка Вуда супроводжувалася штучним дощем. Разом із партнеркою він танцював під потоками води, відтворюючи атмосферу культового перформансу, але з власною хореографією та музичним міксом.
Ідея такого виступу виникла в Райлі Арнольд ще на початку сезону. За її словами, коли вона вперше познайомилася з Коннором, одразу помітила його схожість із Томом Голландом. Танцівниця також була впевнена, що партнер не побоїться експериментів і погодиться на сміливе перевтілення.
Судді високо оцінили номер. Дерек Гаф назвав його саме тим фристайлом, якого чекала публіка, а Бруно Тоніолі похвалив постановку за музикальність і театральність.
Попри невелику помилку, на яку звернула увагу Керрі Енн Інаба, пара отримала 29 із 30 можливих балів.
За підсумками фіналу Коннор Вуд і Райлі Арнольд посіли третє місце. Переможцями 35-го сезону стали Езра Фреч і Даніелла Карагач.
Виступ Тома Голланда на Lip Sync Battle, який він присвятив хіту Ріанни, свого часу став справжньою інтернет-сенсацією. Актор з'явився на сцені в костюмі, що нагадував класичний образ із мюзиклу "Співаючи під дощем", а потім несподівано перевтілився в ефектний сценічний образ із корсетом, перукою та панчохами.
Його суперницею того вечора була Зендея, яка не приховувала здивування побаченим.