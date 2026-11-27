Голлівудський актор Арнольд Шварценеггер зізнався, що отримувати подарунки йому значно менш приємно, ніж дарувати їх іншим. Зірка фільмів "Термінатор" і "Подарунок на Різдво" розповів, що пошук сюрпризів для близьких приносить йому особливу радість. Причому до різдвяних покупок він готується задовго до свят.

Як повідомляє Wave RBC.UA, про свої святкові традиції 79-річний Шварценеггер розповів в інтерв'ю виданню PEOPLE .

Як актор готується до свят

За словами актора, він отримує набагато більше задоволення від того, що дарує подарунки, ніж від того, що сам їх отримує.

"Чомусь я не отримую стільки задоволення від отримання подарунка, скільки від того, щоб його подарувати", - поділився він.

Саме така любов до щедрості та уваги до близьких робить Шварценеггера особливо доречним кандидатом на роль Санта-Клауса в новій різдвяній комедії "Людина з мішком" (The Man with the Bag), яка вийде на Prime Video 2 грудня 2026 року.

Актор зізнається, що його близькі знають про цю рису характеру. Він не чекає грудня, щоб почати шукати подарунки: протягом року купує речі, які можуть сподобатися рідним, під час подорожей різними містами.

"Якщо я перебуваю в Нью-Йорку, Парижі чи Лондоні, то просто купую речі", - розповів Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер з родиною (фото: instagram.com/schwarzenegger)

Особливо купує подарунки для онуків

Особливу увагу актор приділяє подарункам для онуків. У нього п'ятеро дітей: Кетрін, Крістіна, Патрік і Крістофер від шлюбу з Марією Шрайвер, а також син Джозеф Баена.

Актор також має онуків від доньки Кетрін, яка виховує трьох дітей разом із чоловіком, актором Крісом Праттом.

Одним із найвдаліших подарунків стала традиційна баварська сукня - дирндль, яку Шварценеггер привіз онукам із Мюнхена. Під час поїздки він відвідав магазин традиційного одягу, а потім зателефонував доньці через FaceTime, щоб уточнити розміри дітей.

"Я привіз їм дирндлі, і мої маленькі онуки не хотіли їх знімати. Вони носять їх щодня. Тож я зрозумів, що це був справжній хіт", - з усмішкою пригадав актор.

Щоправда, із традиційним чоловічим одягом для онука виникла невелика складність. Купуючи йому ледергозе - баварські шкіряні шорти, Шварценеггер не врахував, що дитині потрібен додатковий простір для підгузків. Тож наступного разу довелося обирати одяг на два розміри більший.

Подарунки для коханої

Не оминає увагою актор і свою кохану Гізер Мілліган, з якою перебуває у стосунках із 2013 року. Шварценеггер розповів, що часто купує їй одяг і отримує задоволення, коли вдається знайти справді вдалу річ.

"Мені дуже подобається приносити додому щось, що їй пасує: коли колір правильний, стиль на всі 100 відсотків вдалий і все інше теж", - пояснив він.

Говорячи про те, звідки в нього така любов до подарунків, актор згадав свого покійного батька Густава. Шварценеггер виріс в Австрії та пригадує, що батько, попри непростий характер, у тверезому стані був дуже щедрим і часто купував щось для матері.

Шварценеггер та Гізер Мілліган (фото: Getty Images)

Водночас Шварценеггер зауважив, що сучасні різдвяні традиції іноді стають надто формальними. Йому не подобається, коли люди просто складають список адресатів і доручають помічникам купити всім однакові квіти чи інші подарунки.

Натомість він воліє самостійно думати про кожну людину, згадувати її смаки та шукати щось особливе.

"Я завжди шукаю подарунки й думаю: ця людина хотіла б ось це, а та - ось те. Саме так я роблю покупки. Мені приносить велику радість можливість знайти щось більш унікальне", - підсумував Шварценеггер.