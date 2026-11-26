У Києві стартував 12-й сезон "Зимової країни" на ВДНГ. Цьогоріч відвідувачам підготували понад 20 тематичних просторів із ковзанкою, колесом огляду, різдвяним ярмарком, резиденцією Санти та незвичайними зимовими розвагами.

Wave RBC.UA повідомляє, що національний комплекс "Експоцентр України" знову перетворився на великий святковий простір.

Що подивитися на "Зимовій країні"

Святкова алея та головна ялинка

Зимова атмосфера починається ще біля центрального входу до Експоцентру. Гостей зустрічають різдвяні інсталяції, світлові фігури оленів і декорації у вигляді повітряних куль.

Вони ведуть до головної ялинки, яку цього сезону прикрасили гірляндами з ефектом зоряного неба.

У вихідні та святкові дні тут також відбуватимуться танцювальні флешмоби за участю сніговиків. Святкові активності заплановані щогодини з 27 листопада до 10 січня.

Ковзанка просто неба

Одна з головних локацій сезону - ковзанка площею 3000 квадратних метрів. Її облаштували на центральній площі, за головною ялинкою. Льодову арену прикрасили декораціями у вигляді казкового потяга та вежі з годинником, що створюють атмосферу святкового вокзалу.

Новинкою став диджей, який працюватиме безпосередньо на льоду. Тут можна провести час із друзями, влаштувати зимове побачення або покататися всією родиною.

Вартість квитка - 500 грн. Передбачені пільги для військовослужбовців, людей з інвалідністю та дітей-сиріт.

Ковзанка на "Зимовій країні" (фото надано пресслужбою)

Колесо огляду

Поблизу ковзанки встановили 28-метрове колесо огляду. За інформацією організаторів, воно вдвічі вище за торішню конструкцію. Атракціон дає змогу побачити святково прикрашену територію ВДНГ з висоти, особливо мальовничий краєвид відкривається після ввімкнення вечірньої ілюмінації.

Вартість - 350 грн.

Снігова пісочниця

Ще одна безкоштовна розвага для дітей - спеціальна зона зі снігом, який не тане навіть за плюсової температури. Після популярності минулого сезону її вирішили зробити більшою.

Тут можна гратися зі снігом, ліпити фігурки та влаштовувати снігові баталії незалежно від погоди за вікном.

Снігова пісочніця на "Зимовій країні" (фото надано пресслужбою)

"Зимова країна" (фото надано пресслужбою)

Резиденція Санти

У павільйоні №1 облаштували простір, де діти зможуть познайомитися із Сантою та його помічниками. На гостей чекає 45-хвилинна інтерактивна програма з казковими пригодами, а наприкінці кожна дитина отримає подарунок.

Резиденція працюватиме 5-6 грудня, 11-13 грудня, 16-20 грудня та з 23 грудня до 3 січня.

Вартість квитка - 550 грн.

Ярмарок ялинкових прикрас

Серед новинок цього сезону - окремий ярмарок у павільйоні №2. Тут зібрали колекції святкових іграшок, зокрема прикраси з традиційними українськими різдвяними мотивами.

Чимало виробів розписані вручну. Відвідувачі зможуть придбати декор для власної ялинки або подарунок близьким, а також замовити індивідуальний напис на іграшці.

Ярмарок працюватиме до 10 січня.

Ярмарок (фото надано пресслужбою)

Різдвяна фабрика мрій

У цьому ж павільйоні розташувалася інтерактивна різдвяна фабрика. Відвідувачам пропонують пройти тематичну екскурсію разом з ельфами, познайомитися з атмосферою казкового виробництва подарунків і поринути у святкову історію.

На згадку про відвідування гості отримають ялинкову прикрасу.

Локація працюватиме до 10 січня, а квиток коштує 550 грн.

Атракціони та розваги для всієї родини

Зимова гірка

На центральній площі облаштували гірку для тих, хто хоче додати до прогулянки трохи швидкості. Вона підійде як для дитячих розваг, так і для дружніх змагань.

Вартість спусків - від 140 грн. Передбачені пільги для окремих категорій відвідувачів.

Атракціони (фото надано пресслужбою)

Екстремальні атракціони

Для любителів гострих відчуттів працює розширена зона атракціонів. Серед розваг - велика ланцюгова карусель, яка минулого року стала популярною в TikTok, та новий атракціон "Хавк" із обертанням на 360 градусів.

Також поруч можна відвідати квест-кімнати.

Вартість атракціонів - від 200 до 350 грн.

Шуміленд

Цей простір об'єднує кілька тематичних зон. У Диволісі серед дерев розташовані фантастичні персонажі, а святкові декорації доповнюють пригодницьку атмосферу.

У Динопарку можна побачити великі аніматронні моделі динозаврів і прочитати цікаві факти про доісторичних тварин.

Локація працюватиме у вихідні та святкові дні. Вартість відвідування Динопарку - 300 грн, Диволісу - 300 грн, Дзеркального лабіринту - 175 грн.

Комплексний квиток на всі зони коштує 950 грн.

Дивовсесвіт пана Дивка

Окрему увагу цього сезону приділили новому українському різдвяному персонажу - пану Дивку. Він уособлює дитячі мрії та фантазії, на основі яких створює власний казковий світ.

На території площею 1,5 гектара розмістили фантастичних істот, які рухаються, світяться та змінюють кольори. У вихідні й святкові дні тут також працюватимуть аніматори, проводитимуть квести та екскурсії.

Локація відкрита 28 та 29 листопада, а також із 4 грудня до 3 січня.

Квиток для дорослих коштує 190 грн, для дітей - 450 грн. У дитячий квиток входить подарунок.

Animal Park

Для тих, хто хоче урізноманітнити прогулянку спілкуванням із тваринами, працює Animal Park. Тут можна поспостерігати за мешканцями парку та ближче познайомитися з їхніми звичками.

Серед особливих мешканців - коза, яку організатори пов'язують із символом 2027 року. Її можна пригостити капустяним листям.

Вартість квитків - від 300 грн. Дітей до трьох років і дітей-сиріт пускають безкоштовно.

Музеї, фотозони та незвичайні простори

Оранжерея поза часом

Оранжерею на території ВДНГ перетворили на простір із ретронастроєм і святковим оформленням. Тут поєднали інтерактивне освітлення, тематичні символи року, старі фотографії та спеціальні фотозони.

Одна з незвичайних деталей - телефонна будка, у якій відвідувачі можуть отримати власне зимове передбачення.

Квиток коштує 200 грн.

Оранжерея на "Зимовій країні" (фото надано пресслужбою)

Київська карусель

На центральній площі також працює традиційна карусель із різнокольоровими вогниками та святковою музикою. Вона стане ще однією локацією для сімейного відпочинку та зимових фотографій.

Вартість - 250 грн.

Фотокабінки LOOKDRUK

На території між павільйонами №4 і №8, а також біля павільйону №3 встановили фотокабінки, де можна одразу надрукувати знімки. Серед форматів - стандартні фотографії 10 × 15 см, фотострічки та зображення на прозорому папері або папері з глітером.

Ціни починаються від 180 грн.

Північний експрес

Для тих, хто хоче оглянути територію без тривалої пішої прогулянки, працює святковий потяг. Він курсує ВДНГ і супроводжує поїздку аудіоекскурсією, під час якої можна дізнатися більше про історію Експоцентру та його зимові локації.

Квиток коштує 200 грн.

Казковий потяг (фото надано пресслужбою)

Тропічна ферма метеликів

Ще один варіант для зимового дозвілля - відвідати простір із тропічним мікрокліматом. На фермі "Планета метеликів" можна поспостерігати за екзотичними метеликами та на певний час змінити зимову атмосферу на відчуття літа.

Квиток для дорослих коштує 300 грн, для дітей - 250 грн. Дітям до чотирьох років вхід безкоштовний.

Музей "КУБОЇД"

У павільйоні №3 працює музей математики, де знайомство з наукою відбувається через інтерактивні експонати та практичні завдання.

Відвідувачі можуть досліджувати геометрію, алгоритми й теорію ймовірностей, експериментувати та перевіряти власні знання.

Вартість квитка - 400 грн. Діти до п'яти років можуть відвідати музей безкоштовно.

Музей науки

Ще один простір для допитливих гостей - Музей науки. Тут можна взаємодіяти з експонатами, проводити прості досліди та на практиці знайомитися з різними науковими явищами.

Вартість квитка - 300 грн. Для дітей до п'яти років вхід безкоштовний.

Театр, книжки та різдвяний ярмарок

Universal Hall

У павільйоні №6 протягом зимового сезону відбуватимуться театральні вистави від українського театру Sherliz.

Для дітей підготували постановку "Святий Миколай у Королівстві Шоколаду", а дорослі зможуть відвідати виставу "Дорослі казки для дорослих під глінтвейн".

Покази заплановані на вихідні з 5 грудня до 3 січня. Ціни на дитячі вистави починаються від 400 грн, на дорослі - від 600 грн.

book.ua space

У тому ж павільйоні розташований багатофункціональний простір, який поєднує книгарню, кав'ярню, кухню та бар. Тут можна придбати книжки, замовити напої й перекусити.

22 та 23 грудня також відбудуться "Родинні читання на Зимовій країні" під кураторством Анни Завальської. Улюбленими книжками з гостями ділитимуться, зокрема, Даша Астаф'єва та Марко Галаневич. Зустрічі матимуть благодійну складову.

Для військових передбачена знижка 15%.

Різдвяний ярмарок і Тепла алея

Окрему частину святкового простору відвели під гастрономічні розваги. На різдвяному ярмарку та Теплій алеї облаштували фудкорт, де можна придбати страви на грилі, сезонні частування та зігрівальні напої.

Також тут працюватимуть тематичні фотозони, а у вихідні атмосферу доповнюватимуть диджей-сети та виступи запрошених музикантів.

Тепла алея (фото надано пресслужбою)

Безпека та знижки для відвідувачів

Організатори також подбали про автономність святкового простору. Усі локації забезпечені власними генераторами, а для освітлення використовують енергоощадні LED-лампи.

На випадок повітряної тривоги на території Експоцентру підготували додаткові укриття у дев'яти павільйонах. Загалом вони можуть вмістити до 10 тисяч людей.