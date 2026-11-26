Святкові приготування в королівській резиденції показали на відео
Біля Кенсінгтонського палацу, де розташована лондонська резиденція принца Вільяма та принцеси Кейт, встановили й засвітили велику різдвяну ялинку. Дерево прикрасили червоними кулями, декоративними квітами та мерехтливими гірляндами.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на обліковий запис @historicroyalpalaces в Instagram.
Відео зі святковими приготуваннями опублікували в Instagram Historic Royal Palaces. У ролику показали встановлення великого дерева на газоні біля палацу.
"Різдво прийшло до Кенсінгтонського палацу!" - йдеться в підписі до відео.
Для оформлення обрали червоні кулі та штучні квіти пуансетії. Поміж гілками розмістили світлові гірлянди, завдяки яким ялинка мерехтить у темряві.
Як нагадує HELLO!, 2024 року на фотографіях з апартаментів 1А також можна було побачити ялинку подружжя.
Тоді в оформленні поєднали червоні та білі прикраси, банти й сніжинки.
Святковий сезон у палаці доповнює програма Victoria’s Countryside Christmas, яка триває з 25 листопада 2026 року до 3 січня 2027-го.
Її присвятили Різдву, яке юна Вікторія провела з родиною в Клермонт-гаусі у графстві Суррей 190 років тому.
Відвідувачам пропонують побачити декорації із засніженими пейзажами, квіткові композиції та ялинки з особливими прикрасами.
Поруч розмістили подарунки, стилізовані під ту епоху, а для святкового фото облаштували садову альтанку.
За інформацією Historic Royal Palaces, відвідування програми включене у вартість квитка до Кенсінгтонського палацу.
У Віндзорському замку різдвяний сезон розпочався 26 листопада. Центральним елементом оформлення стала ялиця Нордмана заввишки близько шести метрів у залі Святого Георгія.
За даними Royal Collection Trust, дерево виростили у Великому Віндзорському парку. Його прикрасили тисячами вогників та зеленими й золотистими оздобами.
У Голірудському палаці в Единбурзі встановили світлові фігури оленів та оленят у натуральну величину. Святкове підсвічування також прикрасило фасад, ворота й фонтан перед палацом.
Різдвяне оформлення обох резиденцій можна побачити до 4 січня 2027 року в дні їхньої роботи. Його огляд включений до стандартного вхідного квитка.