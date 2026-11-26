У Кенсингтонского дворца, где расположена лондонская резиденция принца Уильяма и принцессы Кейт, установили и зажгли большую рождественскую елку. Дерево украсили красными шарами, декоративными цветами и мерцающими гирляндами.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на учетную запись @historicroyalpalaces в Instagram .

Как украсили елку у дворца

Видео с праздничными приготовлениями опубликовали в Instagram Historic Royal Palaces. В ролике показали установку большого дерева на газоне возле дворца.

"Рождество пришло в Кенсингтонский дворец!" - говорится в подписи к видео.

Для оформления выбрали красные шары и искусственные пуансетные цветы. Между ветвями разместили световые гирлянды, благодаря которым елка мерцает в темноте.

Как напоминает HELLO!, в 2024 году на фотографиях из апартаментов 1А можно было увидеть елку супругов.

Тогда в оформлении объединили красные и белые украшения, банты и снежинки.

Какое Рождество показывают в Кенсингтонском дворце

Праздничный сезон во дворце дополняет программа Victoria's Countryside Christmas, которая проходит с 25 ноября 2026 года по 3 января 2027-го.

Ее посвятили Рождество, которое юная Виктория провела с семьей в Клермонт-Гаусе в графстве Суррей 190 лет назад.

Посетителям предлагается увидеть декорации с заснеженными пейзажами, цветочные композиции и елки с особыми украшениями.

Рядом разместили подарки, стилизованные в ту эпоху, а для праздничного фото обустроили садовую беседку.

По информации Historic Royal Palaces, посещение программы включено в стоимость билета в Кенсингтонский дворец.

Как украсили другие королевские резиденции

В Виндзорском замке рождественский сезон начался 26 ноября. Центральным элементом оформления стала пихта Нордмана высотой около шести метров в зале Святого Георгия.

По данным Royal Collection Trust, дерево вырастили в Большом Виндзорском парке. Его украсили тысячами огоньков и зелеными и золотистыми украшениями.

В Голирудском дворце в Эдинбурге установили световые фигуры оленей и оленей в натуральную величину. Праздничная подсветка также украсила фасад, ворота и фонтан перед дворцом.

Рождественское оформление обеих резиденций можно увидеть до 4 января 2027 в дни их работы. Его обзор включен в стандартный входной билет.