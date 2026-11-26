Французький модний дім Dior представив один із найдорожчих адвент-календарів сезону - La Malle des Rêves. Його вартість становить 8200 доларів, а тираж обмежений лише 170 пронумерованими екземплярами.

Wave RBC.UA повідомляє, що замість звичайної коробки з віконцями бренд створив розкішну мініатюрну скриню, яка нагадує туалетний столик із лялькового будиночка.

Дизайн у стилі пряникового будиночка

Новинка натхненна легендарною адресою Dior - 30 Avenue Montaigne у Парижі. Дизайн виконаний у стилі пряникового будиночка: всередині відтворили святкову інтер'єрну композицію з декоративним кріслом-медальйоном та мініатюрною версією культової сукні Junon.

Оригінальне вбрання створив Крістіан Діор для колекції haute couture осінь-зима 1949 року. Сукня стала однією з упізнаваних робіт дизайнера завдяки багатошаровим деталям, що нагадують пелюстки квітів.

За 24 шухлядками скрині захована колекція подарунків від Dior. Серед них - шість парфумів La Collection Privée об'ємом 100 мл, чотири Esprit de Parfum, три парфуми для волосся, а також засоби для тіла та рук із лінійки Gris Dior.

Адвент-календарів сезону La Malle des Rêves (фото: dior.com)

Адвент-календар La Malle des Rêves (фото: dior.com)

Крім косметичних і парфумерних продуктів, до набору увійшли ароматична свічка Dior Délice, аксесуари для догляду за нею, вісім ялинкових прикрас і позолочена металева зірка для верхівки святкового дерева.

Колекцію доповнюють шовкова хустка Mitzah, пара сережок, дорожній футляр для парфумів, декоративний ковпачок для флакона та ексклюзивна снігова куля Dior.

Адвент-календар La Malle des Rêves (фото: dior.com)

Адвент-календар La Malle des Rêves (фото: dior.com)

Головна особливість адвент-календаря

Особливість La Malle des Rêves полягає в тому, що скриня задумана не лише як святкова упаковка.

Вона має дзеркало та може трансформуватися в туалетний столик, а 24 шухлядки після відкриття всіх подарунків можна використовувати для зберігання прикрас та інших особистих речей.

За інформацією на офіційному сайті Dior, вартість адвент-календаря у США становить 8200 доларів. У британській версії сайту його ціна - 6500 фунтів стерлінгів. Кожен із 170 екземплярів має індивідуальний номер.

Таким чином, Dior перетворив традиційний різдвяний адвент-календар на колекційний предмет, у якому поєдналися парфумерія, модна спадщина та святковий декор.