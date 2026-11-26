Французький модний дім наповнив його парфумами, аксесуарами та святковими прикрасами
Французький модний дім Dior представив один із найдорожчих адвент-календарів сезону - La Malle des Rêves. Його вартість становить 8200 доларів, а тираж обмежений лише 170 пронумерованими екземплярами.
Wave RBC.UA повідомляє, що замість звичайної коробки з віконцями бренд створив розкішну мініатюрну скриню, яка нагадує туалетний столик із лялькового будиночка.
Новинка натхненна легендарною адресою Dior - 30 Avenue Montaigne у Парижі. Дизайн виконаний у стилі пряникового будиночка: всередині відтворили святкову інтер'єрну композицію з декоративним кріслом-медальйоном та мініатюрною версією культової сукні Junon.
Оригінальне вбрання створив Крістіан Діор для колекції haute couture осінь-зима 1949 року. Сукня стала однією з упізнаваних робіт дизайнера завдяки багатошаровим деталям, що нагадують пелюстки квітів.
За 24 шухлядками скрині захована колекція подарунків від Dior. Серед них - шість парфумів La Collection Privée об'ємом 100 мл, чотири Esprit de Parfum, три парфуми для волосся, а також засоби для тіла та рук із лінійки Gris Dior.
Крім косметичних і парфумерних продуктів, до набору увійшли ароматична свічка Dior Délice, аксесуари для догляду за нею, вісім ялинкових прикрас і позолочена металева зірка для верхівки святкового дерева.
Колекцію доповнюють шовкова хустка Mitzah, пара сережок, дорожній футляр для парфумів, декоративний ковпачок для флакона та ексклюзивна снігова куля Dior.
Особливість La Malle des Rêves полягає в тому, що скриня задумана не лише як святкова упаковка.
Вона має дзеркало та може трансформуватися в туалетний столик, а 24 шухлядки після відкриття всіх подарунків можна використовувати для зберігання прикрас та інших особистих речей.
За інформацією на офіційному сайті Dior, вартість адвент-календаря у США становить 8200 доларів. У британській версії сайту його ціна - 6500 фунтів стерлінгів. Кожен із 170 екземплярів має індивідуальний номер.
Таким чином, Dior перетворив традиційний різдвяний адвент-календар на колекційний предмет, у якому поєдналися парфумерія, модна спадщина та святковий декор.