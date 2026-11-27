За яскравими вагонами стоїть традиція, яка триває з 1999 року
У США та Канаді знову курсує різдвяний потяг CPKC Holiday Train: його вагони сяють святковими вогнями, а на зупинках один із них перетворюється на концертну сцену. Послухати живу музику можна безкоштовно, а за бажанням – долучитися до збору допомоги для людей, які її потребують.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційний сайт залізничної компанії Canadian Pacific Kansas City (CPKC) та її повідомлення про цьогорічний тур.
Святкове шоу починається вже з прибуття: вздовж вагонів світяться різнокольорові прикраси, ілюмінація підкреслює їхні контури.
На концертних зупинках один із вагонів стає сценою, на якій виступають музиканти.
Наприклад, у Джопліні, штат Міссурі, 28 листопада запланований півгодинний виступ гурту Magic! та співачки MARIS.
У програмі всього туру також заявлені American Authors, Sam Roberts Band, Allen Stone, Tyler Shaw та інші артисти. Склад виконавців залежить від зупинки.
Цьогорічна програма стартувала 19 листопада в Монреалі. Організатори анонсували 32-денний тур із концертами у понад 180 громадах Канади та США.
Маршрути охоплюють шість канадських провінцій і 13 американських штатів. Для частини міст це перше знайомство зі святковим проєктом: нові зупинки додали, зокрема, у Техасі, Луїзіані, Міссісіпі та Міссурі.
Розклад концертів і перелік музикантів для кожної локації оприлюднені на офіційній сторінці CPKC Holiday Train.
Історія Holiday Train почалася у 1999 році, тож нинішній сезон уже 28-й. Увесь цей час музичні подорожі допомагають збирати підтримку для продовольчих банків - організацій, які забезпечують їжею людей у скруті.
Глядачів запрошують приносити продукти тривалого зберігання або робити грошові пожертви.
Уся зібрана на конкретній зупинці допомога залишається в місцевій громаді.
За даними CPKC, від початку проєкту для продовольчих банків зібрали понад 2,5 тисячі тонн продуктів.
Водночас пожертва не є умовою відвідування: усі концерти Holiday Train безкоштовні.