Шерон Стоун засвітилася в сукні від українського бренду з ефектом мерехтіння

68-річна голлівудська акторка Шерон Стоун стала героїнею нової фотосесії для Variety. Для зйомки знаменитість обрала вбрання українського бренду J’amemme вартістю понад 65 тисяч гривень.

Wave RBC.UA повідомляє, що кадри з фотосесії Стоун опублікувала у своїх Instagram -stories.

Яку сукню обрала акторка

На фото акторка позує у бежевій сукні Cupidon Sequin з ефектом мерехтіння. Модель підкреслює силует і має високий розріз, який відкриває ногу.

Образ Шерон доповнила молочною пухнастою накидкою, бежевими туфлями на високих підборах та прикрасами. За даними бренду, сукня коштує близько 65,4 тисячі гривень.

Втім, це не перший випадок, коли Шерон Стоун з'являється у речах українських дизайнерів. Акторка вже раніше звертала увагу на вбрання українських брендів.

Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Складний період у житті акторки

Водночас у новому інтерв'ю Variety Стоун розповіла про складний період у своєму житті. Акторка пригадала розрив хребцевої артерії, крововилив у мозок та інсульт, після яких її відновлення тривало сім років.

За словами знаменитості, у цей період вона також втратила право опіки над названим сином Роаном, якому нині 26 років.

На запитання про те, як їй вдалося відновити кар'єру після пережитого, Стоун відповідає: "Ніяк". За свою кар’єру вона зіграла у понад 40 фільмах, а також працювала як продюсерка.