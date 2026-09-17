Дружина чекала на це: Стівен Колберт збрив бороду в ефірі шоу після перемоги на "Еммі"

Стівен Колберт виконав обіцянку дружині після перемоги на "Еммі" - поголив свою бороду просто в ефірі Jimmy Kimmel Live! Напередодні Колберт отримав нагороду за The Late Show with Stephen Colbert та ще кілька статуеток за роботу над фінальним сезоном програми. Загалом шоу здобуло сім "Еммі".

Пообіцяв дружині збрити бороду

Ще на червоній доріжці церемонії Колберт розповідав, що його дружина Евелін "Іві" Макгі-Колберт не була прихильницею його нової бороди. Ведучий жартував, що через неї у подружжя стало менше поцілунків.

Колберт пообіцяв: якщо його шоу переможе в категорії "Найкраща вар’єте-програма", він поголиться. Після перемоги слово довелося тримати.

Стівен Колберт з дружиною (фото: Getty Images)

Під час розмови Кіммел запропонував Колберту поголитися просто на сцені. Спочатку ведучий сприйняв ідею з гумором, але зрештою погодився. Наприкінці інтерв’ю Кіммел приніс машинку та дзеркало.

"Іві буде дуже-дуже щаслива", - пожартував Кіммел. Він також додав, що тепер Колберта знову можна цілувати.

Сам Колберт підтримав жарт і після гоління заявив, що настав час для поцілунків. За словами ведучого, саме через колючу бороду його "лічильник поцілунків" із дружиною помітно зменшився.

Кіммел не втратив нагоди продовжити жарт і зібрав волосся, яке залишилося після гоління, у банку. Він запропонував започаткувати колекцію борід ведучих.