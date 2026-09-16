Анджеліна Джолі показала нові фото з України: якими вона побачила Харків і Карпати

Анджеліна Джолі показала нові фотографії зі своєї поїздки Україною та розповіла про людей і місцеві ініціативи, з якими познайомилася у Харкові та Карпатах.

Wave RBC.UA розповідає про це з посиланням на новий допис акторки в Instagram .

Що Джолі побачила у Харкові

Акторка розповіла, що Харків, розташований неподалік російського кордону, зазнає ударів майже щодня.

Через постійну загрозу частину навчальних приміщень облаштували безпосередньо на станціях метро, а деякі школи повністю працюють під землею.

За словами Джолі, маленькі діти вчаться читати на глибині трьох поверхів під землею.

Під час поїздки вона також зустрілася з юними спортсменами Caramel Studio у Північній Салтівці - одному з районів Харкова, який особливо сильно постраждав від російських атак.

Діти продовжують тренуватися у підземному приміщенні навіть під час повітряних тривог. Заняття проводить Тетяна Єрмашкевич.

Анджеліна Джолі показала нові кадри з України (фото: instagram.com/angelinajolie)

Ще однією локацією стала мистецька студія Aza Nizi Maza, заснована художником Миколою Коломійцем.

Там Джолі побачила, як діти з особливостями навчання займаються творчістю.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році студію також перенесли під землю, щоб убезпечити дітей від обстрілів.

Зустрічі у Карпатах

У Карпатах акторка відвідала Gen.Camp Family - програму, яка допомагає військовим, що провели роки у російському полоні, відновлювати зв'язок зі своїми родинами.

Джолі поспілкувалася з жінками, які самостійно виховували дітей і водночас роками боролися за звільнення своїх чоловіків.

За її словами, деякі родини чекали на повернення близьких протягом чотирьох років.

Анджеліна Джолі показала нові кадри з України (фото: instagram.com/angelinajolie)

Син акторки Нокс під час візиту провів для дітей заняття з муай-тай.

Також Джолі вшанувала пам'ять Олексія Юкова - засновника пошукової організації "Плацдарм", який займався пошуком, ідентифікацією та поверненням тіл загиблих військових їхнім родинам.

За словами акторки, Юков загинув під час цієї роботи на фронті у серпні.

"Ці місцеві організації з обмеженими ресурсами знайшли способи продовжувати роботу за неможливих обставин", - написала Джолі.

Наприкінці допису вона закликала своїх підписників звернути увагу на роботу Gen.Ukrainian, Caramel Studio, Aza Nizi Maza та "Плацдарму".

Джолі вже не вперше приїжджає в Україну

Нинішня поїздка стала вже третім візитом Анджеліни Джолі в Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Уперше після 24 лютого 2022 року акторка приїхала до Львова 30 квітня.

Тоді вона відвідала залізничний вокзал, поспілкувалася з вимушеними переселенцями та пасажирами евакуаційного потяга, а також провідала дітей, які постраждали внаслідок російського удару по вокзалу в Краматорську.

У листопаді 2025 року Джолі побувала у Херсоні та Миколаївській області.

Вона зустрічалася з місцевими жителями, медиками й волонтерами та відвідала підземні школи й лікарні, облаштовані через постійну загрозу російських атак.

Під час нинішньої поїздки наприкінці серпня та на початку вересня 2026 року акторку помічали у Львові, Тернополі, Кременчуці, Полтаві та Харкові.

Тепер Джолі сама показала частину зроблених в Україні фотографій і розповіла, з ким зустрічалася під час візиту.