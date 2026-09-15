Після Кароль і Джамали: хто продюсуватиме Нацвідбір на "Євробачення-2027"

Україна вже готується до нового пісенного сезону. Стало відомо, хто відповідатиме за музичну складову Національного відбору на "Євробачення-2027".

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram "Євробачення Україна".

Хто став музичним продюсером Нацвідбору

Музичним продюсером Нацвідбору знову стане український музикант і композитор Дмитро Шуров, відомий під псевдонімом Pianoбой. Він повернеться до роботи над конкурсом після дворічної перерви.

Шуров уже працював з відбором у 2023 та 2024 роках. Тоді за результатами конкурсу Україну на міжнародній сцені представляли гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel та дует alyona alyona і Jerry Heil з композицією Teresa & Maria.

У 2025 році музичною продюсеркою Нацвідбору була Тіна Кароль, а у 2026-му цю посаду обіймала Джамала. Тепер організатори знову довірили музичну частину конкурсу Шурову.

Коли можна подати заявку на Нацвідбір-2027

Прийом заявок на участь у Національному відборі розпочався 15 вересня і триватиме до 2 листопада 2026 року включно.

Цьогоріч також планують змінити формат проведення Нацвідбору. Конкурс адаптують до безпекової ситуації в Україні та можливих викликів, пов'язаних із зимовим періодом.

Ім'я артиста або гурту, який представлятиме Україну стане відоме у лютому наступного року.

Де відбудеться "Євробачення-2027"

Міжнародний пісенний конкурс наступного року прийматиме Болгарія, оскільки вперше в історії країни перемогу на "Євробаченні-2026" здобула представниця цієї країни DARA з піснею Bangaranga.

Прийматиме конкурс Бурґас - курортне місто на узбережжі Чорного моря. Конкурс проведуть на Arena Burgas.

Основні шоу відбудуться у такі дати:

перший півфінал - 11 травня;

другий півфінал - 13 травня;

гранд-фінал - 15 травня.

Канада вперше візьме участь у конкурсі

Ще однією особливістю "Євробачення-2027" стане участь Канади.

Країна отримала можливість долучитися до конкурсу після того, як 25 червня під час засідання в Празі канадський мовник CBC/Radio-Canada отримав статус повноправного члена Європейської мовної спілки (EBU).

Канада стане учасницею одного з півфіналів і боротиметься за вихід до гранд-фіналу.