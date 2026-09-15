Сергій Притула замилував кадрами з доньками: як підросли Соломія та Стефанія

Український волонтер і телеведучий Сергій Притула поділився сімейними кадрами з відкриття нового пластового року. Разом із ним на заході були його доньки Соломія та Стефанія, які займаються у національній скаутській організації "Пласт".

Wave RBC.UA повідомляє, що фото з події Притула опублікував на своїй сторінці в Instagram .

Доньки займаються у "Пласті"

Соломія та Стефанія - доньки Сергія Притули та його дружини Катерини. Обидві дівчинки долучені до пластового руху.

Старша донька Соломія 27 липня відсвяткувала дев'ятий день народження. Молодшій Стефанії зараз п'ять років.

Для Притули "Пласт" також має особливе значення: він входить до опікунської ради організації та підтримує її діяльність.

Відкриття нового пластового року зазвичай проходить після завершення літнього таборового сезону. Цьогоріч до події також долучилися очільник Офісу президента Кирило Буданов, його заступниця Ірина Верещук та народний депутат Микола Княжицький.

Сергій Притула з доньками (фото: instagram.com/siriy_ua)

Сергій Притула привітав пластунів із початком нового року та звернув увагу на важливі події для організації. Зокрема, він згадав указ президента про підтримку "Пласту" у 2027-2035 роках, очікувану постанову Кабінету міністрів, а також появу нової локації для таборування на Черкащині.

"Вітаю усіх пластунів із відкриттям Пластового року! А також із тим, що у пластового руху розпочинається цікава сторінка", - написав волонтер.

Притулу нагородили під час заходу

Цього дня на Сергія Притулу чекала ще одна приємна подія. Під час відкриття пластового року йому вручили Орден Святого Архистратига Михаїла.

Волонтер зізнався, що не очікував отримати нагороду, однак був дуже радий такому визнанню.

Окрім Соломії та Стефанії, Сергій Притула разом із Катериною Сопельник виховує спільного сина Марка.

Сергій Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)