"Пишаюся". Шерон Стоун долучилася до виставки про війну в Україні
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Культура

"Пишаюся". Шерон Стоун долучилася до виставки про війну в Україні

Акторка стала однією з кураторок фотопроєкту, який розповідає про людей, їхні історії та стійкість

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Дата: 15 вересня 2026

Шерон Стоун долучилася до фотопроєкту Марка Невіла "Поштовий індекс Україна: Щоденник волонтера" (Postcode Ukraine: Diary of a Volunteer), який присвячений реаліям життя під час війни. Виставка відкрилася в Лос-Анджелесі та має на меті не лише показати світові українські історії, а й спонукати до підтримки України.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram Стоун.

Що Шерон Стоун розповіла про виставку

Експозиція представлена в галереї Westwood Contemporary у Лос-Анджелесі до 30 вересня. На ній показали фотографії Марка Невілла, які документують людей, яких він зустрів у різних куточках України, їхній досвід, стійкість і реалії війни.

Також там показали роздуми кураторів. Разом із Шерон над ними працювали Алісса Мілано, принц Гаррі, Стівен Фрай, український письменник Андрій Курков та інші.

"Вони досліджують, як фотографія може свідчити про життя під час війни та перетворювати увагу на дію", - зазначила Стоун.

&quot;Пишаюся&quot;. Шерон Стоун долучилася до виставки про війну в УкраїніКадр з виставки "Марія в Марганці" (фото: instagram.com/marknevillestudio)

Акторка зізналася, що пишається тим, що стала частиною проєкту.

"Я пишаюся тим, що стала частиною Postcode Ukraine: Diary of a Volunteer, виставки, яка до 30 вересня проходить у Лос-Анджелесі", - поділилася вона.

Наостанок Стоун запропонувала підписникам більше дізнатися про проєкт та підтримати його донатами.

У фотодобірці вона також показала, які роздуми залишила про фото з дівчинкою Марією з Марганця.

"Саме відсутність емоцій на цій фотографії робить її настільки проникливою. Саме відсутність сентиментальності викликає таке глибоке переживання", - прокоментувала вона знімок Невіла.

&quot;Пишаюся&quot;. Шерон Стоун долучилася до виставки про війну в УкраїніСтоун про знімок Невіла Maria in Marganets (фото: instagram.com/sharonstone)

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