"Горжусь". Шэрон Стоун присоединилась к выставке о войне в Украине

Актриса стала одной из кураторок фотопроекта, рассказывающего о людях, их истории и стойкости
Шэрон Стоун присоединилась к фотопроекту Марка Невилла "Почтовый индекс Украина: Дневник волонтера" (Postcode Ukraine: Diary of a Volunteer), посвященный реалиям жизни во время войны. Выставка открылась в Лос-Анджелесе и нацелена не только показать миру украинские истории, но и побудить к поддержке Украины.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram Стоун.
Экспозиция представлена в галерее Westwood Contemporary в Лос-Анджелесе до 30 сентября. На ней показали фотографии Марка Невилла, документирующие людей, которых он встретил в разных уголках Украины, их опыт, стойкость и реалии войны.
Также там показали размышления кураторов. Вместе с Шэрон над ними работали Алисса Милано, принц Гарри, Стивен Фрай, украинский писатель Андрей Курков и другие.
"Они исследуют, как фотография может свидетельствовать о жизни во время войны и превращать внимание в действие", - отметила Стоун.
Кадр с выставки "Мария в Марганце" (фото: instagram.com/marknevillestudio)
Актриса призналась, что гордится тем, что стала частью проекта.
"Я горжусь тем, что стала частью Postcode Ukraine: Diary of a Volunteer, выставки, которая до 30 сентября проходит в Лос-Анджелесе", – поделилась она.
Напоследок Стоун предложила подписчикам узнать больше о проекте и поддержать его донатами.
В фотоподборке она также показала, какие размышления оставила о фото с девочкой Марией из Марганца.
"Именно отсутствие эмоций на этой фотографии делает ее столь проникновенной. Именно отсутствие сентиментальности вызывает столь глубокие переживания", - прокомментировала она снимок Невила.
Стоун о фотографии Невилла Maria in Marganets (фото: instagram.com/sharonstone)