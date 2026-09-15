Умерла легенда театра Франка Галина Яблонская

На 99-м году жизни скончалась народная артистка Украины, легендарная актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Галина Яблонская. Ей было 98 лет.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на пост заслуженного деятеля искусств Украины Василия Неволова в Facebook .

На сцене с детства

Галина Яблонская родилась 2 января 1928 года в Умани Черкасской области в актерской семье.

Ее мама была актрисой, а отчим - актером и режиссером, поэтому театр вошел в ее жизнь еще в раннем детстве.

Впервые будущая народная артистка оказалась на сцене примерно в шесть лет. А уже в восьмилетнем возрасте получила роль Топси в спектакле "Хижина дядюшки Тома" в Винницком государственном театре. Это произошло в 1936 году.

С 1944 года Яблонская работала в передвижных театрах Проскурова, Каменец-Подольского, Могилева-Подольского и Днепропетровска. Впоследствии молодую актрису заметили и пригласили в Киев.

Галина Яблонская (фото: facebook.com/vnevolov)

Более 70 лет в Театре Франко

В Национальный театр имени Ивана Франко Галина Яблонская пришла в начале 1951 года.

Ее киевским дебютом стала роль Гали в "Назаре Стодоле" в постановке одного из величайших украинских режиссеров и актеров Амвросия Бучмы.

За десятилетие работы она успела поработать с режиссерами, творившими историю украинского театра, среди них Игнат Юра, Сергей Данченко, Леонид Балабан и Марьян Крушельницкий.

Театр Франко отмечал, что по творческой биографии Яблонской фактически можно учить историю самой франковской сцены.

В ее репертуаре были десятки образов украинской и мировой классики. Она играла Галю в "Назаре Стодоле", Софию в "Безталанной", Марусю в "Марусе Богуславке", Регину в "Крестном тропе", Настю в "Укранном счастье", Леди Макдуф в "Макбете" и Ольгу Франко в "Таине бытия".

Одной из особых работ последних десятилетий стала роль Олеси Богдановны в спектакле "Одинокая леди".

Яблонская не просто исполняла написанную роль, а добавила к ней монологи героинь, которых играла или мечтала сыграть в течение жизни. В феврале 2020 года постановку показали уже в сотый раз.

Галина Яблонская (фото: facebook.com/vnevolov)

Также в течение многих лет актриса выходила на сцену в спектакле "Шельменко-денщик", где исполняла роль Агафены Семеновны.

Среди ее более поздних работ была и Габриель в постановке "Посторонние среди нас".

Установила театральный рекорд

В 2019 году имя Галины Яблонской внесли в Национальный реестр рекордов Украины как актрисы с продолжительным периодом деятельности на театральной сцене - на тот момент он составлял 83 года.

При этом сцену она не оставляла даже в почтенном возрасте. Яблонская оставалась старейшиной труппы Театра Франко и продолжала участвовать в спектаклях почти до последних лет жизни.

По словам режиссера Петра Ильченко, особенностью актрисы было ее отношение к человеку как к главной ценности.

Он подчеркивал, что Яблонская не просто исполняла роль, а вкладывала в каждого персонажа свое эмоциональное отношение и фактически становилась соавторкой образа.

Не только театр

Яблонская работала не только на театральной сцене. В разные периоды она создавала концертные программы, работала по радио и телевидению и активно занималась общественной деятельностью.

Она основала и возглавила Международную лигу "Матери и сестры - молодежи Украины", а в 2007 году по ее инициативе появился Героический театр "Память".

В последние десятилетия именно этот проект являлся одним из важнейших дел ее жизни.

Также артистка была почетной главой международного проекта-конкурса "Тарас Шевченко объединяет народы".

Награды Галины Яблонской

В 1960 году актрисе присвоили звание заслуженной артистки УССР, а в 1982-м - народной артистки УССР. Она была полным кавалером ордена княгини Ольги.

Среди ее наград также премия имени Марии Заньковецкой, премия "Бронек" и художественная премия "Киев" имени Амвросия Бучмы.

Галина Яблонская прожила почти столетие, большая часть которого была неразрывно связана со сценой.

С первой детской роли в 1930-х до десятилетий в Театре Франко она стала свидетелем и непосредственной участницей нескольких эпох украинского театра.