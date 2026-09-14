Звезда "Великолепного века" Халит Эргенч побывал в России и удивил заявлением о борще

Турецкий актер Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана в "Великолепном веке", выступил на молодежном фестивале в Екатеринбурге. В ходе общения с журналистами он допустил участие в российских кинопроектах и удивил заявлением о борще.

Каким был визит Эргенча в Россию

Актер положительно отзывался об атмосфере фестиваля и заявил о готовности к сотрудничеству с российской киноиндустрией. По его словам, он в первый раз побывал в стране.

"Очень приятно быть здесь, на этом молодежном фестивале, а господствующая здесь энергия просто поражает", - сказал он.

В ходе визита в страну-агрессора он допустил возможность участия в их фильмах в будущем.

Эргенч заговорил о борще

Во время общения с журналистами разговор зашел о кухне. Эргенч неожиданно вспомнил борщ, очевидно, в контексте русской кухни.

"Мы готовим борщ в Турции. Я его обожаю. Это отличный суп. Я - поклонник супов", - заявил он.

Для Украины этот вопрос имеет особое значение, ведь в 2022 году культура приготовления украинского борща была внесена ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandıran Halit Ergenç, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen 2026 Uluslararası Gençlik Festivali'ne katıldı



Festivalin atmosferini ve organizasyonunu öven Ergenç, dizinin Rusya'daki kalıcı popülerliğinden gurur… pic.twitter.com/SSCGvtUUzd — Medyascope (@medyascope) September 14, 2026

Реакция в сети

Визит Эргенча в Россию и его публичные заявления вызвали негодование среди украинцев.

"Неужели у него дела так плохо идут, что он решил искать друзей среди россиян?"

"У многих турецких актеров контракты с Россией. Жаль".

"Они почти все из этого сериала увлекаются Россией".

"Деньги не пахнут. Не ожидала такого от этого актера".

"разочаровал".

Кто такой Халит Эргенч

Турецкий актер приобрел международную известность за роль султана Сулеймана в сериале "Великолепный век". Проект выходил в 2011-2014 годах и стал одним из самых успешных в мире.

Актер также известен ролями в других турецких телепроектах и фильмах, среди которых "Тысяча и одна ночь", "Моя семья", "Вавилон".

Имеет проблемы с законом

В 2025 году уголовный суд в Стамбуле признал Эргенча виновным в предоставлении ложных показаний по делу, связанному с масштабными протестами в парке Гези в 2013 году.

Актеру назначили наказание в виде одного года, 10 месяцев и 15 дней лишения свободы. В то же время исполнение приговора было отложено - Эргенч останется на свободе, если что в течение испытательного срока не совершит нового правонарушения.