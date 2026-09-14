Звезда "Великолепного века" Халит Эргенч побывал в России и удивил заявлением о борще
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Звезда "Великолепного века" Халит Эргенч побывал в России и удивил заявлением о борще

Актер не против участвовать в российских проектах

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Халит Эргенч (фото: Getty Images)
Дата: 14 сентября 2026

Турецкий актер Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана в "Великолепном веке", выступил на молодежном фестивале в Екатеринбурге. В ходе общения с журналистами он допустил участие в российских кинопроектах и удивил заявлением о борще.

Детальнее об этом пишет Wav RBC.UA.

Каким был визит Эргенча в Россию

Актер положительно отзывался об атмосфере фестиваля и заявил о готовности к сотрудничеству с российской киноиндустрией. По его словам, он в первый раз побывал в стране.

"Очень приятно быть здесь, на этом молодежном фестивале, а господствующая здесь энергия просто поражает", - сказал он.

В ходе визита в страну-агрессора он допустил возможность участия в их фильмах в будущем.

Эргенч заговорил о борще

Во время общения с журналистами разговор зашел о кухне. Эргенч неожиданно вспомнил борщ, очевидно, в контексте русской кухни.

"Мы готовим борщ в Турции. Я его обожаю. Это отличный суп. Я - поклонник супов", - заявил он.

Для Украины этот вопрос имеет особое значение, ведь в 2022 году культура приготовления украинского борща была внесена ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране.

Реакция в сети

Визит Эргенча в Россию и его публичные заявления вызвали негодование среди украинцев.

  • "Неужели у него дела так плохо идут, что он решил искать друзей среди россиян?"
  • "У многих турецких актеров контракты с Россией. Жаль".
  • "Они почти все из этого сериала увлекаются Россией".
  • "Деньги не пахнут. Не ожидала такого от этого актера".
  • "разочаровал".

Кто такой Халит Эргенч

Турецкий актер приобрел международную известность за роль султана Сулеймана в сериале "Великолепный век". Проект выходил в 2011-2014 годах и стал одним из самых успешных в мире.

Актер также известен ролями в других турецких телепроектах и фильмах, среди которых "Тысяча и одна ночь", "Моя семья", "Вавилон".

Имеет проблемы с законом

В 2025 году уголовный суд в Стамбуле признал Эргенча виновным в предоставлении ложных показаний по делу, связанному с масштабными протестами в парке Гези в 2013 году.

Актеру назначили наказание в виде одного года, 10 месяцев и 15 дней лишения свободы. В то же время исполнение приговора было отложено - Эргенч останется на свободе, если что в течение испытательного срока не совершит нового правонарушения.

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