Зірка "Величного століття" Халіт Ергенч побував в Росії та здивував заявою про борщ

Актор не проти брати участь у російських проєктах
Турецький актор Халіт Ергенч, який зіграв султана Сулеймана у "Величному столітті", виступив на молодіжному фестивалі в Єкатеринбурзі. Під час спілкування з журналістами він допустив участь у російських кінопроєктах та здивував заявою про борщ.
Детальніше про це пише Wav RBC.UA.
Актор позитивно відгукувався про атмосферу фестивалю та заявив про готовність співпрацювати з російською кіноіндустрією. За його словами, він вперше побував в країні.
"Дуже приємно бути тут, на цьому молодіжному фестивалі, а енергія, що панує тут, просто вражає", - сказав він.
Під час візиту в країну-агресорку він допустив можливість участі в їхніх фільмах у майбутньому.
Під час спілкування з тамтешніми журналістами розмова зайшла про кухню. Ергенч несподівано згадав борщ, вочевидь, у контексті російської кухні.
"Ми готуємо борщ у Туреччині. Я його обожнюю. Це чудовий суп. Я - шанувальник супів", - заявив він.
Для України це питання має особливе значення, адже у 2022 році культура приготування українського борщу була внесена ЮНЕСКО до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони.
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandıran Halit Ergenç, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen 2026 Uluslararası Gençlik Festivali'ne katıldı— Medyascope (@medyascope) September 14, 2026
Festivalin atmosferini ve organizasyonunu öven Ergenç, dizinin Rusya'daki kalıcı popülerliğinden gurur… pic.twitter.com/SSCGvtUUzd
Візит Ергенча до Росії та його публічні заяви викликали обурення серед українців.
Турецький актор здобув міжнародну популярність за роль султана Сулеймана у серіалі "Величне століття". Проєкт виходив у 2011-2014 роках і став одним із найуспішніших у світі.
Актор також відомий ролями в інших турецьких телепроєктах і фільмах, серед яких "Тисяча і одна ніч", "Моя родина", "Вавилон".
У 2025 році кримінальний суд у Стамбулі визнав Ергенча винним у наданні неправдивих свідчень у справі, пов'язаній із масштабними протестами в парку Гезі у 2013 році.
Акторові призначили покарання у вигляді одного року, 10 місяців і 15 днів позбавлення волі. Водночас виконання вироку було відкладено - Ергенч залишиться на волі, якщо що протягом випробувального терміну не вчинить нового правопорушення.