Зірка "Величного століття" Халіт Ергенч побував в Росії та здивував заявою про борщ

Турецький актор Халіт Ергенч, який зіграв султана Сулеймана у "Величному столітті", виступив на молодіжному фестивалі в Єкатеринбурзі. Під час спілкування з журналістами він допустив участь у російських кінопроєктах та здивував заявою про борщ.

Яким був візит Ергенча до Росії

Актор позитивно відгукувався про атмосферу фестивалю та заявив про готовність співпрацювати з російською кіноіндустрією. За його словами, він вперше побував в країні.

"Дуже приємно бути тут, на цьому молодіжному фестивалі, а енергія, що панує тут, просто вражає", - сказав він.

Під час візиту в країну-агресорку він допустив можливість участі в їхніх фільмах у майбутньому.

Ергенч заговорив про борщ

Під час спілкування з тамтешніми журналістами розмова зайшла про кухню. Ергенч несподівано згадав борщ, вочевидь, у контексті російської кухні.

"Ми готуємо борщ у Туреччині. Я його обожнюю. Це чудовий суп. Я - шанувальник супів", - заявив він.

Для України це питання має особливе значення, адже у 2022 році культура приготування українського борщу була внесена ЮНЕСКО до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandıran Halit Ergenç, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen 2026 Uluslararası Gençlik Festivali'ne katıldı



Festivalin atmosferini ve organizasyonunu öven Ergenç, dizinin Rusya'daki kalıcı popülerliğinden gurur… pic.twitter.com/SSCGvtUUzd — Medyascope (@medyascope) September 14, 2026

Реакція в мережі

Візит Ергенча до Росії та його публічні заяви викликали обурення серед українців.

"Невже у нього справи аж так погано йдуть, що він вирішив шукати друзів серед росіян?"

"У багатьох турецьких акторів контракти з Росією. Шкода".

"Вони майже всі з того серіалу захоплюються Росією".

"Гроші не пахнуть. Не очікувала такого від цього актора".

"Розчарував".

Хто такий Халіт Ергенч

Турецький актор здобув міжнародну популярність за роль султана Сулеймана у серіалі "Величне століття". Проєкт виходив у 2011-2014 роках і став одним із найуспішніших у світі.

Актор також відомий ролями в інших турецьких телепроєктах і фільмах, серед яких "Тисяча і одна ніч", "Моя родина", "Вавилон".

Має проблеми з законом

У 2025 році кримінальний суд у Стамбулі визнав Ергенча винним у наданні неправдивих свідчень у справі, пов'язаній із масштабними протестами в парку Гезі у 2013 році.

Акторові призначили покарання у вигляді одного року, 10 місяців і 15 днів позбавлення волі. Водночас виконання вироку було відкладено - Ергенч залишиться на волі, якщо що протягом випробувального терміну не вчинить нового правопорушення.