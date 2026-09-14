Іванна Онуфрійчук вагітна вдруге: ведуча показала округлий животик у відео

40-річна телеведуча Іванна Онуфрійчук оголосила про вагітність. У новому відео вона показала дитячі речі та вперше продемонструвала помітно округлий живіт.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram телезірки.

Як Іванна Онуфрійчук оголосила про вагітність

У ролику знаменитість постала у білому сарафані вільного крою. Спочатку вона стоїть спиною до камери та розвішує маленький дитячий одяг, а потім повертається обличчям і показує живіт.

"Ще одне маленьке щастя вже на шляху до нас", - написала Онуфрійчук.

Ведуча не стала розкривати термін вагітності. Водночас вона зізналася, що почувається щасливою через майбутнє поповнення в родині.

За словами Іванни, їй подобається, як материнство розкриває її як людину та жінку.

"Коли ти стаєш мамою, то раптом дізнаєшся про себе багато нового: про те, як може проявлятись твоя любов, на що ти здатна, як ти можеш діяти в різних ситуаціях. Воно розкриває в мені ті сторони, про які я навіть не здогадувалась. Це я відчула після появи першої дитини, а зараз відчуваю ще сильніше", - сказала вона.

Онуфрійчук вагітна вдруге (фото надано представниками ведучої)

Як відреагували в мережі

Іванну одразу підтримали друзі, колеги та шанувальники, залишивши теплі привітання в коментарях.

"Божеееее! Які новини! Вітаю, люба", - написала Марта Адамчук.

"Клас, вітаю, Іванночко", - прокоментувала Неля Шовкопляс.

"Яке щастя, вітаємо", - зазначила Христина Решетнік.

Онуфрійчук стане мамою вдруге (фото надано представниками ведучої)

Що відомо про особисте життя Онуфрійчук

Телеведуча перебуває у шлюбі з казахським бізнесменом Алмазом Альсеновим. Пара зіграла розкішне весілля у Києві в листопаді 2021 року.

Навесні 2024 року у подружжя народився первісток - син Адам. Наразі хлопчику вже 2 роки.

Онуфрійчук з чоловіком та сином (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Як відомо, ведуча вже кілька років мешкає у Швейцарії. Там вона керує власним благодійним фондом, що допомагає українським біженцям та популяризує українську культуру серед іноземців.