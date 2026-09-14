Від "Стефанії" до Сердючки: музиканти з Іспанії виконали українські хіти Євробачення

Мадридський метрополітенський оркестр та хор Talía виконали популярні українські пісні в незвичній для них симфонічній інтерпретації. Іспанські музиканти заспівали українською мовою композиції, які свого часу представляли Україну на Євробаченні.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на допис у Threads.