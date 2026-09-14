Від "Стефанії" до Сердючки: музиканти з Іспанії виконали українські хіти Євробачення
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Культура

Від "Стефанії" до Сердючки: музиканти з Іспанії виконали українські хіти Євробачення

Іспанські музиканти заспівали українською хіти Євробачення у симфонічному форматі, а виконання пісні Вєрки Сердючки особливо розчулило мережу

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Оркестр та хор Talía (фото: facebook.com Grupo Concertante Talia)
Дата: 14 вересня 2026

Мадридський метрополітенський оркестр та хор Talía виконали популярні українські пісні в незвичній для них симфонічній інтерпретації. Іспанські музиканти заспівали українською мовою композиції, які свого часу представляли Україну на Євробаченні.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на допис у Threads.

Які пісні виконав оркестр

У програмі прозвучали "Стефанія" гурту Kalush Orchestra, "Дикі танці" Руслани, "Шум" гурту Go_A, а також Dancing Lasha Tumbai Вєрки Сердючки.

Фрагменти виступу швидко привернули увагу українців у соцмережах. Найбільше реакцій зібрало виконання хіта Сердючки. Хористи заспівали знайомий українській аудиторії фрагмент "зібен, зібен, ай-лю-лю", тоді як оркестр супроводжував композицію академічним звучанням.

Українські користувачі у коментарях зізнавалися, що не очікували почути Dancing Lasha Tumbai у такому форматі:

  • "Ніколи не думав, що почую Сердючку у виконанні оркестру…"
  • "Видно, що всі кайфують від процесу"
  • "Мені здається, що це вийшов мега складний виступ для оркестру"
  • "Сама легка пісня по тексту, але важка, щоб не підтанцьовувати"
  • "Як вони кайфують виконуючи цей шедевр"

Незвична інтерпретація знайомих українських хітів викликала теплу реакцію в соцмережах і вкотре показала, наскільки впізнаваними за межами України стали композиції, пов’язані з українським Євробаченням.

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